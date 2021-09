https://cz.sputniknews.com/20210906/amerika-shrnuje-vysledky-velke-valky-milion-zabitych-lidi-ukradeny-biliony-dolaru-15745518.html

Amerika shrnuje výsledky velké války: milion zabitých lidí, ukradeny biliony dolarů

Spojené státy se připravují ke smutnému výročí - 20 let od teroristického útoku z 11. září. Tato apokalyptická událost, režírovaná neznámými scenáristy podle... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

Dílo okamžiku - letadla narážejí do dvojčat, lidé skáčou z horních pater, jen aby neshořeli zaživa, padají současně tři mrakodrapy (i když se zdálo, že do třetího nikdo nenarazil) – a mezinárodní společenství dalo Američanům mandát k boji proti teroristům po celém světě. Od té doby uplynulo téměř dvacet let. Můžeme shrnout výsledky.Na slavné Brownově univerzitě ve Spojených státech spočítali, že během této doby bylo v zemích okupovaných Američany zabito nejméně milion lidí. Nita Crawfordová, spoluzakladatelka univerzitního projektu Cena války, zdůrazňuje, že jde o „obrovské podhodnocení“.Počet obětí zahrnuje pouze ty, kteří byli zabiti přímo během střetů. Nejsou zde započítáni lidé, kteří zemřeli v důsledku různých válečných pohrom, jako jsou hlad, žízeň, nemoci a nedostatek lékařské péče způsobený úplným zničením infrastruktury.Podle odhadů jiných aktivistů za lidská práva bylo obětí na životech mnohem více. Lékaři pro sociální odpovědnost například spočítali, že jen v Afghánistánu, Iráku a Pákistánu bylo v letech 2001 až 2015 zabito přibližně milion lidí.Zajímavá je struktura úmrtí, která se odráží ve zprávě Brownovy univerzity: 387 tisíc mrtvých lidí byli civilisté, asi 200 tisíc místních vojáků bojujících na straně Američanů a více než 300 tisíc místních partyzánů, které Američané nazývali „teroristy“. Nita Crawfordová připouští, že většina lidí, kteří byli posmrtně považováni za teroristy, byli obyčejní civilisté.Stojí za zmínku, že v průběhu „války proti teroru“ padlo asi sedm tisíc amerických vojáků a asi osm tisíc žoldnéřů. Tedy téměř stokrát méně než obyvatel okupovaných zemí. Nabízí se otázka: a k čemu dalo mezinárodní společenství ve své době Američanům mandát?Ne, prezident George Bush vůbec neříkal, že jeho armáda bude provádět genocidu civilistů. Přísahal, že Američané vybudují v Iráku, Afghánistánu a všude dále „národní demokratické státy“. Všem se zdálo, že nejbohatší země světa má k tomu všechny možnosti. Když Státy chtějí být světovým policistou, tak ať jsou.Předpokládalo se, že Američané vstoupí na území problémových zemí, zlikvidují skutečné teroristické skupiny a začnou přitahovat ke spolupráci silné místní politiky, aby s jejich pomocí pomalu reformovali státy. Například očividným krokem by bylo pozvat do Afghánistánu bývalého krále Záhira Šáha. Byl velmi populární a mohl by sjednotit zemi.Ale ne, Američané to neudělali. Zahájili negativní výběr mezi místními politiky. K moci, samozřejmě velmi relativní, se mohli dostat jen ti nejzkorumpovanější, nejméně nadaní a nejnenáviděnější lidé. Zjednodušeně řečeno národní zrádci.Hlavní starostí posledního prezidenta Afghánistánu Ašrafa Ghaního v srpnu bylo dostat se ze země co nejrychleji. Jeho ochranka rychle nacpala pytle dolarů do čtyř aut a helikoptéry. Z helikoptéry se dolary vysypaly. Historický okamžik národního vůdce, fakt super.Ve skutečnosti jedinou starostí amerických partnerů bylo uvrhnout okupovaná území do totálního chaosu a poté profitovat z jakékoli nezákonné činnosti - obchodovat s drogami, prodávat tam své zbraně.Tatáž Brownova univerzita spočítala, že Spojené státy vynaložily na „válku proti terorismu“ více než osm bilionů dolarů. To je velmi chytré číslo. Formálně šly peníze na rozvoj okupovaných území. Ale jak vidíme, nedostaly se tam. Irák a Libye se topí v bídě. V Afghánistánu hladoví třetina obyvatel. Velké krádeže z rozpočtu by mohly být předmětem zajímavých kriminálních případů.A nejen to - poté, co tam vstoupili Američané, se Afghánistán proměnil v obrovskou drogovou laboratoř. Zajišťuje 90 procent světové produkce heroinu. Afghánci předpokládají, že lví podíl zisku z obchodu s drogami jde právě americkým bezpečnostním silám. To znamená, že biliony investic byly jednoduše strčeny do soukromých kapes a vráceny do USA se ziskem.Ano, ale co terorismus? Vždyť vše začalo kvůli boji s ním. Ale počet teroristických útoků v Afghánistánu, Iráku a Libyi během této doby řádově stoupl a prostě se změnil v občanskou válku všech proti všem. Místo slibovaných národních států vznikala území, kde mezi sebou bojují jednotlivé kmeny, klany a banditské formace. Místo západní demokracie je tam čistý středověk s mučením, mimosoudními popravami, masovými čistkami, šikanou žen, dětí a menšin.S vůdci organizací, které byly prohlášeny za teroristické, udržují američtí vojáci poměrně komplikovaný vztah. Nejprve uvěznili vůdce Tálibánu*. Poté je náhle propustili z vězení a dnes tito lidé vchází do Kábulu a stojí v čele afghánské vlády.Bandity z IS* kryla americká armáda během střetů v Sýrii. Ruští vojáci a diplomaté o tom nejednou hovořili. Zkrátka „vztahy na vysoké, vysoké úrovni“.Celá „válka proti terorismu“ se scvrkla na fakt, že Američané rozdělili zemi na dvě poloviny a poštvávali své stoupence proti místním partyzánům. Vybrané místní „elity“ pečlivě kontrolovaly proces. V tomto krvavém chaosu americký byznys, ozbrojené síly a vojenský průmysl vytvářely zisky po celá desetiletí. Obyčejní Američané také něco získali: vojenské továrny fungovaly jako hodinky, rozvíjel se obranný průmysl, po amerických zbraních byla na světovém trhu velká poptávka.Stálo to životy nevinných lidí. Americká ekonomika doslova měnila krev za dolary a žila z drancování území. Američtí politici si toho všeho byli dobře vědomi. V roce 1996 se moderátorka CBS zeptala Madeleine Albrightové: „V Iráku (v důsledku amerických sankcí – pozn. red.) podle údajů UNICEF zemřelo asi půl milionu dětí. To je více než v Hirošimě. Opravdu to stálo za to?“ „Těžká volba,“ odpověděla Albrightová. „Ale ano, stálo to za to.“Před několika lety již nebyly irácké děti zabíjeny americkými sankcemi, ale americkými kulkami. A doslova v těchto dnech americká bomba vyhodila do vzduchu auto v Kábulu. Pravděpodobně bylo zaminováno. Exploze zabila až dvacet obyvatel Kábulu, kteří byli poblíž. Bylo mezi nimi šest dětí. Nejmladší holčičce byly dva roky.„Světový policista“ stále více připomíná hrdinu knihy „Beznaděj“ od Stephena Kinga - policajta posedlého démonem, který zabíjí všechny kolem. Američané považují spisovatele za fantastu, ale ve skutečnosti je absolutně realistický.Zločiny spáchané americkou armádou v průběhu takzvané války proti terorismu si samozřejmě zaslouží důkladné mezinárodní vyšetřování. Spojené státy se ve své době velmi obezřetně vyhýbaly účasti v práci Mezinárodního trestního soudu. Organizace pro lidská práva a nevládní organizace po celém světě však nadále píší hrůznou kroniku americké okupace. To je naše společná povinnost vůči obětem.A je na čase, aby byl světový policista urychleně poslán do výslužby. V současné chvíli je Rusko jediným zachráncem národů před demokratizací amerických tomahawků. Ruská armáda zastavila „řízený chaos“ v Sýrii. Ruští diplomaté zabránili vypuknutí občanské války na Ukrajině. Rusko zastavilo krveprolití mezi Arménií a Ázerbájdžánem. Rusko vyváží mír a bezpečnost, Američané krvavý chaos.Zvláště tvrdohlavým fanouškům americké hegemonie, kteří se nebojí krve dětí na rukou svých patronů, je třeba připomenout, že aktivity Washingtonu v poslední době děsí dokonce i samotné Američany.„Americká říše, ponížená v Afghánistánu, Iráku, Sýrii, stejně jako dříve ve Vietnamu a na Kubě, zůstává vůči svému úpadku, impotenci a divokosti slepá,“ napsal slavný americký novinář Chris Hedges. „Ti, kteří zůstávají ve stínu a manipulují říší <...>, se mohou radovat ze smrti Afghánců a přesvědčovat se, že ‚to stálo za to‘, aniž by si uvědomovali, že šibenice, které stavějí, jsou určeny právě pro ně.“*Teroristické organizace zakázané v RF

Červenáček Biden o tom chce uvolnit další data. Opravdu chce, aby se ukázalo, že to celé připravily jejich tajné služby ? To asi ne. Tedy podstatu budou dále zastírat. Bin Ládin byl výbuchem překvapen. Dvojčata byla například zničena řízenou explozí speciálních výbušnin, která byla jen ve skladech speciálních sil. USA činovníci zakazovali svým příbuzným ten den do budovy chodit. A ty flouhé zákazy se tam po výbuchu objevovat, ten velký okruch kolem budovy, kam nikdo nesměl chodit... atd... 🐸🐸🐸🐸 2

Karel Adam "Nabízí se otázka: a k čemu dalo mezinárodní společenství ve své době Američanům mandát? " - je to hloupá otázka, vojenské agresi do Afghanistanu USA a Británii nikdo žádný mandát nedal, madam je asi nedávno narozená nebo , snad víte co........ 2

