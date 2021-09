https://cz.sputniknews.com/20210906/babis-se-chce-po-volbach-uchazet-o-resort-prace-bude-bojovat-proti-nacerno-pracujicim-ukrajincum-15745951.html

Babiš se chce po volbách ucházet o resort práce. Bude bojovat proti načerno pracujícím Ukrajincům

Babiš se chce po volbách ucházet o resort práce. Bude bojovat proti načerno pracujícím Ukrajincům

Premiér Andrej Babiš při představení kampaně v Ústeckém kraji oznámil, že by rád, v případě úspěchu jeho hnutí ANO, získal ministerstvo práce. Podle něj na... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

„Pokud budeme ve vládě my, tak se o ten resort budeme ucházet, protože tam nedošlo de facto k žádným změnám z hlediska restrukturalizace a z hlediska toho, že my máme podporovat lidi, kteří pracují, ne kteří nepracují,“ řekl Babiš.Premiér dále uvedl, že ministerstvo práce a sociálních věcí má obrovský potenciál, a že je tam velký prostor pro práci.Reakce ministryně MaláčovéServer iDnes.cz následně přinesl i reakci současné ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), jež zareagovala zejména na ukrajinskou pracovní sílu.Dodala také, že zahraniční pracovníci jsou k diskusi v oblasti zemědělství – a to kvůli sezónním výkyvům.Připomeňme, že Maláčová povede volební kandidátku své strany v Praze. Již dříve dotyčná oznámila, že chce prosadit progresivní zdanění pro fyzické a právnické osoby a zvýšit daně pro majitele více bytů. Jak poznamenala Maláčová, pomoci zvýšení daní pro občany s velkými příjmy se dá ušetřit mnohem víc, než snížením státních výdajů.„Začnu nejdřív u daní z příjmů fyzických a právnických osob. My chceme daň z příjmů fyzických osob nechat tak, jak je, pro lidi do zhruba trojnásobku průměrné mzdy. To je dnes zhruba do 110 tisíc. Takže do 110 tisíc korun by zůstalo 15 procent, potom jít tou cestou 21 procent a tuším, že 25 procent tam je,“ nastínila svůj plán česká ministryně.

