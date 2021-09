https://cz.sputniknews.com/20210906/beloruska-opozicni-aktivistka-maria-kolesnikovova-byla-odsouzena-k-odneti-svobody-na-11-let-15739677.html

Běloruská opoziční aktivistka Maria Kolesnikovová byla odsouzena k odnětí svobody na 11 let

Okresní soud v Minsku dnes vynesl rozsudek vůči dvěma představitelům běloruské opozice, Marii Kolesnikovové a Maximu Znakovi. Zástupkyně koordinační rady... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-06T11:21+0200

2021-09-06T11:21+0200

2021-09-06T12:30+0200

Členové předsednictva koordinační rady běloruské opozice, právník Maxim Znak a koordinátorka předvolebního štábu bývalého uchazeče o prezidentský úřad Viktora Babarika Maria Kolesnikovová, byli obviněni ze spiknutí za účelem svržení vlády a z výzev k akcím zaměřeným na poškození národní bezpečnosti Běloruské republiky. Kromě toho dotyční čelili obviněním ze zřízení extremistické skupiny a účasti v její činnosti.Běloruská generální prokuratura tvrdí, že Kolesnikovová a Znak spolu s dalšími členy spiknutí pracovali na svržení vlády, a přitom jednali v přímém rozporu s běloruskou ústavou. Vyšetřovatelé uváděli, že hlavním nástrojem pro realizaci tohoto záměru bylo uspořádání protestů a nepokojů, tedy metodika, která již byla odzkoušena v jiných zemích.

