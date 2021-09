https://cz.sputniknews.com/20210906/britsti-veterani-z-afghanistanu-pachaji-sebevrazdy-tvrdil-namestek-15744940.html

Britští veteráni z Afghánistánu páchají sebevraždy, tvrdil náměstek

Britští veteráni z Afghánistánu páchají sebevraždy, tvrdil náměstek

Ostudný a chaotický odchod britských vojáků z Afghánistánu přiměl mnohé veterány spáchat sebevraždu. V rozhovoru pro televizi Sky News to v pondělí prohlásil... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

Sám Heappey je veterán v hodnosti majora a sloužil v Afghánistánu. Ve vysílání televize řekl, že ví o veteránech, kteří za poslední týden spáchali sebevraždu kvůli tomu, že byli zdrceni chaotickým stažením sil z Afghánistánu. Uvedl, že ví, „jak moc veteráni trpí“. Dodal také, že i ví o problémech veteránů, kteří s ním v Afghánistánu sloužili. V rozhovoru konkrétně zmínil vzkaz na rozloučenou, který zanechal veterán z Afghánistánu, se kterým sloužil.Podle něj je situace velmi zneklidňující. „Jsem z toho otrávený do morku kostí,“ dodal.Záhy po tomto komentáři ministerstvo obrany vydalo prohlášení, které verzi náměstka vyvrátilo. Podle resortu k sebevraždě skutečně došlo, ale vzkaz na rozloučenou nejspíše nebyl pravý.Následně v rozhovoru pro BBC sám Heappey přiznal, že zatím není jasné, co se přesně se zmiňovaným veteránem stalo a věc se vyšetřuje. Zdůraznil ale, že za posledních deset let „si příliš mnoho vojáků vzalo život“ po návratu z Afghánistánu. Příčinou jsou podle něj psychické potíže, kterými trpí v důsledku svých zkušeností.Bývalý náčelník generálního štábu armády Velké Británie lord Richard Dannatt v rozhovoru pro Sky News potvrdil, že velký počet vojáků z praporu, ve kterém sloužil náměstek Heappey, si „v nedávné době během posledních několika měsíců“ vzal život.Jak uvádí BBC, u mnoha britských veteránů záběry z kábulského letiště, které se stalo scénou chaotické evakuace, vyvolaly „traumatické vzpomínky a smíšené pocity“. Minulý měsíc, kdy se moci opět chopil Tálibán*, linka pro psychologickou pomoc veteránům zaznamenala dvojnásobný nárůst telefonátů. Mnozí jsou událostmi naštvaní a zklamaní.Heappey v rozhovoru oznámil, že charitativní organizace, které pomáhají veteránům s jejich psychickými potížemi, dostanou ještě více financí.Od roku 2001 v Afghánistánu zemřelo 457 příslušníků britských ozbrojených sil, což činí zhruba 13 % z 3 500 tisíce padlých členů mezinárodní koalice.Připomeňme, že v neděli na Floridě americký veterán, který sloužil v Afghánistánu a Iráku, zabil čtyři lidi, včetně kojence a jeho rodičů. I on po návratu z vojenských misí trpěl posttraumatickou poruchou a depresemi. Kromě toho hojně užíval drogy.

Červenáček Válka bere vše/cokoliv. Skutečný cíl ční vysoko nad ohavnými bojišti. 🐸🐸🐸🐸 2

bancafe No pořád po celou dobu všem vojákům v USA a V.Británii tvrdili, že ta jejich přítomnost má smysl, že něco osvobozují, něčemu pomáhají, a najednou zjistili, že po celou dobu jim všichni lhali a oni ze sebe dělali debily. 1

