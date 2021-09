https://cz.sputniknews.com/20210906/byl-zverejnen-termin-dokonceni-vystavby-plynovodu-nord-stream-2-15739985.html

Byl zveřejněn termín dokončení výstavby plynovodu Nord Stream 2

Byl zveřejněn termín dokončení výstavby plynovodu Nord Stream 2

Výstavba plynovodu Nord Stream 2 bude v nejbližším době dokončena. Prohlásil to bývalý šéf rakouské OMV Rainer Seele v rozhovoru pro ruský list Vedomosti. 06.09.2021, Sputnik Česká republika

„Příští týden,“ odpověděl Seele na otázku o ukončení výstavby.Dodal, že dodávky plynu tímto plynovodem mohou být zahájeny již letos.„Řekl to (šéf Gazpromu, pozn. red.) Alexej Miller. Souhlasím s jeho prognózou,“ pokračoval Seele.Podle jeho slov se v procesu výstavby podařilo snížit výdaje na Nord Stream 2. Původně byla cena odhadnuta na 950 milionů eur, vysvětlil.„Matthias Warnig, výkonný ředitel Nord Stream 2 AG, a jeho tým pracovali velmi dobře a během výstavby ušetřili. Nemusí být vždy všechno dražší. Může občas také zlevnit. (...) V případě Nord Stream 2 AG jde o 950 milionů eur. A pak naši výborní kolegové z Nord Stream AG začali metodicky a důkladně, den co den, pracovat na tomto projektu. A v důsledku byly ceny nižší než plánované, měli nakonec nižší výdaje,“ řekl Seele na závěr.Nord Stream 2 je plynovod z Ruska do Německa o kapacitě 55 miliard kubíků plynu ročně, a je již téměř dostavěn.Šéf Gazpromu Alexej Miller minulý týden prohlásil, že na dokončení výstavby plynovodu už nebudeme muset dlouho čekat. Dále podotkl, že společnost dodá první plyn plynovodem Nord Stream 2 na evropský trh již v nynější topné sezóně do konce roku 2021.Předtím Gazprom v srpnu informoval, že dodávky přes Nord Stream 2 mohou letos činit 5,6 miliardy kubíků plynu.

