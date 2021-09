https://cz.sputniknews.com/20210906/cau-andreji-pekarova-a-zdechovsky-uz-slavi-vitezstvi-ve-volbach-neni-to-predcasne-15737782.html

„Čau Andreji!“ Pekarová a Zdechovský už slaví vítězství ve volbách. Není to předčasné?

Včera jsme informovali o předvolebním průzkumu, vypracovaném pro Českou televizi, který tvrdí, že největší volební potenciál má nyní koalice Spolu (ODS... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

Zaměříme-li se na zmiňovaný průzkum, ten hovoří o tom, že pokud by pro tuto koalici hlasovali všichni lidé, kteří její volbu aktuálně zvažují, pak by se mohla chlubit ziskem až 31,5 %. Špatně na tom ale není ani vládní hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše, které má druhý nejvyšší potenciál. Oslovilo by totiž asi 30 procent voličů. Na pomyslné třetí příčce se v průzkumu umístila koalice Pirátů a STAN, kteří by mohli získat až 27,5 procenta hlasů.Co se ještěsamotného průzkumu týče, data pro jeho realizaci byla shromažďována v období od 19. srpna do 3. září. Do průzkumu se zapojilo celkem 3000 lidí. Uvádí se, že statistická chyba může maximálně činit plus mínus 1,9 procenta. Zdůrazněme však, že průzkum zobrazuje volební potenciál, což ukazuje, kolik procent hlasů by strana či koalice mohla získat, pokud by jí dal hlas každý, kdo koalici či stranu zvažuje jako možnou volbu.Radost v koaliciA vypadá to, že výsledky nedávno realizovaného průzkumu velmi potěšily předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou. Ta nad ním totiž zajásala na sociálních sítích.A rozhodně nebyla sama. Velké nadšení a radost předvedl také lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský. Ten už dokonce tak trochu slaví. „Čau Andreji!“ napsal u jednoho ze svých příspěvků.A pokračoval dál. V dalším statusu hovoří o naději, že koalice své úsilí dotáhne do konce.Dost podobně to vidí celá koalice Spolu, která také poskytla své vyjádření k průzkumu.Reakce uživatelůNěkteré uživatele sociálních sítí ale vyjádření zmiňovaných politiků, i samotné koalice, pobavily.Jiní uváděli, že dotyční zřejmě neví, co to znamená volební potenciál a psali, že je jejich radost předčasná.A i další nad tím kroutili hlavou: „Zdechovský zase ukázal, jakého troubu si lidi zvolili do politiky. Ohánět se potenciálem může jen hlupák. Nehledě na to, ze ten Andrej kandiduje jako samostatný celek a ten Váš slepenec ministran musí kandidovat společně. Děláte ze sebe ještě většího blba, než jste.“Připomeňme, že letošní sněmovní volby jsou naplánované na 8. a 9. října. Během těchto následujících pěti týdnů do voleb se ale ještě může leccos změnit.

2021

