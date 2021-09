https://cz.sputniknews.com/20210906/cesko-nestiha-v-kauze-stretu-zajmu-babise-zada-brusel-o-odklad-tykajici-se-opatreni-kavarna-zuri-15742163.html

Česko nestíhá v kauze střetu zájmů Babiše. Žádá Brusel o odklad týkající se opatření. Kavárna zuří

Česko nestíhá v kauze střetu zájmů Babiše. Žádá Brusel o odklad týkající se opatření. Kavárna zuří

Ministerstvo průmyslu ČR žádá Brusel o prodloužení lhůty, která se týká zavádění opatření v rámci střetu zájmů při rozdělování evropských dotací.

Praha a Brusel spolu v posledních měsících komunikují pomocí korespondence, a to kvůli auditu ke střetu zájmů českého premiéra Andreje Babiše. Zmiňme, že ten se v České republice konal na začátku roku 2019 a asi rok poté auditoři šetření ukončili s jasným výsledkem. Dospěli k tomu, že premiér ČR porušuje český zákon ke střetu zájmů a že Agrofert čerpal dotace neoprávněně, i když jej Babiš vložil do svěřenských fondů.Z tohoto důvodu si české úřady s Evropskou komisí vyměňují dopisy, v nichž si sdělují a objasňují, jak Česko plní doporučení ze závěrečné zprávy.Poslední překlad takového dopisu Česku přišel v létě, konkrétně v polovině července. České úřady měly poskytnout své odpovědi do 8. září, ale bohužel nestíhají.Právě tento resort koordinuje odpověď na dopis za všechny české úřady.Konec dotací? Brusel varoval ČeskoKdyž už je řeč o dopisech, za zmínku stojí i to, že na konci srpna na některá ministerstva dorazil ještě jiný dopis z Bruselu. Ten ale do této výměny informací nepatří a je mimořádný, jelikož obsahuje určité upozornění. Vysocí představitelé Evropské komise v něm Česko varují, že pokud nezačnou pořádně kontrolovat střet zájmů, pozastaví proplácení dotací.V podstatě by to znamenalo, že Brusel na nějaký čas pozastaví proplácení projektů českých firem, které už byly zafinancovány z české státní kasy, z evropských fondů.Nutno zdůraznit, že tato kritika v dopise se týká zejména ministerstva průmyslu a obchodu, v jehož čele stojí Karel Havlíček. I proto požádalo o prodloužení lhůty na odpověď Bruselu o 60 dnů.Zmiňme, že EK po Česku požaduje řadu preventivních a nápravných opatření, která mají zajistit dodržování zákona o střetu zájmů - například vedení seznamu veřejných funkcionářů a firem, které vlastní či ovládají; zapracovánído postupů metodické stanovisko, jež řeší střet zájmů v souvislosti se svěřenskými fondy.Reakce na sociální sítiK žádosti o prodloužení lhůty se na sociální síti vyjádřil například bývalý předseda TOP 09 a někdejší ministr financí Miroslav Kalousek. A situace se mu nezamlouvá.Své k tomu řekl také český politolog, spisovatel a politický komentátor Jiří Pehe.Následně podotkl: „Babišovou taktikou je odložit vše škodlivé pro jeho volební úspěch až na dobu po volbách. ČR chce od EU odklad pro opatření k zamezení konfliktu zájmů, kauza Čapí hnízdo se též odkládá, a na restrikce k zamezení další vlny epidemie covidu-19 bude také čas až po volbách.“

