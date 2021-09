https://cz.sputniknews.com/20210906/elon-musk-usporadal-exkurzi-po-spacex-pro-vnuka-a-pravnuka-sergeje-koroljova-15739757.html

Elon Musk uspořádal exkurzi po SpaceX pro vnuka a pravnuka Sergeje Koroljova

Elon Musk uspořádal exkurzi po SpaceX pro vnuka a pravnuka Sergeje Koroljova

Andrej Koroljov, vnuk tvůrce sovětské raketové a kosmické techniky Sergeje Koroljova, a také jeho pravnuk Pavel Koroljov navštívili podnik SpaceX v USA. Stalo... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-06T11:49+0200

2021-09-06T11:49+0200

2021-09-06T11:49+0200

svět

usa

kosmonauté

sssr

elon musk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/15739893_0:291:1201:966_1920x0_80_0_0_8cf18a209ffa406001a7830cc4840d18.jpg

„Jsme nesmírně vděční Elonu Muskovi za pozvání, pohostinnost a nezapomenutelnou téměř hodinovou osobní schůzku. Spolu se synem vyslovujeme vděčnost Elonovu týmu za exkurzi po SpaceX, jež působí obrovským dojmem, a za možnost na vlastní oč spatřit i montáž motorů, raket a CrewDragonu. Pokračujte ve světovém pokroku i nadále, pane Musku!“ napsal Andrej Koroljov na svém účtu na Facebooku.Elon Musk již loni v červenci hovořil s rodinou Koroljova. „Dnes jsem mluvil s Koroljovovou rodinou. Byl jeden z nejlepších,“ napsal tenkrát podnikatel na Twitteru. Během maratonu Nová znalost Musk ruským posluchačům sdělil, že v kanceláři jeho společnosti mají konferenční místnosti pojmenované po velkých kosmonautech a průzkumnících vesmíru. Jedna z největších nese jméno Ciolkovského, druhá Koroljova.Sergej Koroljov byl sovětský vědec a hlavní organizátor výroby raketové a kosmické techniky a raketových zbraní v SSSR. Byl konstruktérem prvních umělých družic Země a kosmických lodí.Z jeho iniciativy a pod jeho vedením se konalo vypuštění první mezikontinentální balistické rakety, první umělé družice Země, první let člověka do vesmíru, a první výstup člověka z lodi do volného vesmíru.

Zdeněk Krátký Jen mistr umí ohodnotit své učitele, tupí, rozumu mdlého umí jen plivat. 😊 2

Vitoslav Tajny A už je to tady. Mlask je v koncích. Rusko ukázalo nové projekty a technologie a Mlask začal koumat, jak se k ním dostat. Syn slavného táty má zřejmě v Rusku kontakty. :-) 0

2

usa

sssr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, kosmonauté, sssr, elon musk