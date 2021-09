https://cz.sputniknews.com/20210906/evropa-se-vzda-plynovodu-nord-stream-2-jiz-byl-zverejnen-termin-15744569.html

Evropa se vzdá plynovodu Nord Stream 2. Již byl zveřejněn termín

Evropa se vzdá plynovodu Nord Stream 2. Již byl zveřejněn termín

V Bruselu jsou přesvědčeni, že Evropa již v roce 2046 nebude potřebovat ruský plyn a bude používat obnovitelné zdroje. Priorita patří zelenému vodíku, sluneční... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-06T18:49+0200

2021-09-06T18:49+0200

2021-09-06T18:49+0200

názory

rusko

eu

plynovod

nord stream 2

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/15253924_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_6c03393b7efa0a187c941ab23152d26d.jpg

Vyhozené peníze a slunce„Nejpozději za 25 let přestaneme exportovat ruský plyn. Ukrajina se má na to připravovat. Měli byste vědět, stejně jako ostatní země, kdy se to stane,“ varovala Angela Merkelová během své návštěvy v Kyjevě.Dotyčná také vyzvala k rozvoji alternativní energetiky. Již před rokem navrhla EU strategii rozsáhlého použití zeleného vodíku získaného z obnovitelných zdrojů energie. Jsou na to vyčleněny velké prostředky, do roku 2025 se plánují investice ve výši 180-470 miliard eur. Podle záměru Bruselu se může Kyjev stát jedním z hlavních partnerů.Zpočátku se to všechno zdálo pouze jako drahá hračka ekologů. Ale postupně obsadily obnovitelné zdroje značné místo evropské energetice. Živí to ambice EU: silná ekonomika, nahromaděné zkušenosti, a hlavně absence vlastních uhlovodíků je inspiruje k „zelené revoluci.“Francouzi, Němci, Rakušané bojují o titul přední vodíkové mocnosti. V Německu již jezdí vlaky na toto ekologické palivo, částečně ho používají na topení místo zemního plynu. V zemi dnes budují velký podnik na výrobu vodíku způsobem elektrolýzy.V Belgii a Nizozemí chtějí otestovat říční loď na zelené palivo. V Rakousku tři velké koncerny spustily několik společných projektů s použitím vodíku v ocelářském odvětví.Ve světě obnovitelné energetiky mají místo ropovodů a plynovodů elektrické vedení, místo vrtných zařízení území s vysokou insolací a provzdušností. Velmi se cení vzácné zeminy, lithium, kobalt. Proto Brusel aktivně navazuje vztahy s africkými státy, kde tyto užitkové nerosty těží.K potenciálním dodavatelům patří Ukrajina. V tamějších ložiscích pracují již od sovětských dob. Jednání probíhají od minulého podzimu, v únoru se EU rozhodla vyčlenit dodatečně 800 tisíc eur a zařadila otázku dodávek kriticky závažných surovin do programu technické pomoci Kyjevu.Hlavním argumentem pro Západ je boj s globálním oteplováním. Avšak průkopníci, jež se vzdali uhlovodíků ve prospěch obnovitelných zdrojů, mohou prohrát, vždyť bude třeba víc platit. A chudé státy budou nepochybně chtít ušetřit.V souvislosti s tím se EU neomezuje na přesvědčování a diplomacii. Prostě zavře trh před nedostatečně zeleným zbožím. Od roku 2030 hodlá Brusel zavést daň z uhlíkové stopy, bude platit pro celou produkci, jejíž výroba a doprava souvisí s výrony kysličníku uhličitého. Má to uhájit evropské výrobce v přechodném období a přinutit zahraniční společnosti k přechodu na obnovitelné zdroje energie.Další revoluce v RuskuBylo vypočítáno, že Rusko kvůli tomu za deset let přijde o přibližně 34 miliard eur. Ministerstvo ekonomického rozvoje proto oznámilo nový projekt nízkouhlíkové strategie, který má snížit výrony skleníkových plynů o 25 % do roku 2050.V Evropě zatím stále aktivněji vyrábějí sluneční panely a větrné mlýny. „Zpočátku nemohl tento druh generování elektřiny konkurovat spalování plynu a uhlí. Ale vznikly nové technologie. Za padesát let se elektřina ze slunečního panelu zlevnila několik set krát a její cena je porovnatelná s tradičními zdroji energie,“ připomněl ředitel projektu Ekonomika energetiky Ruské ekonomické školy Vitalij Kazakov.Podle jeho názoru je pro Evropany hlavní ekonomika, a až pak ekologie. Moskva stojí zatím stranou „zelené revoluce,“ ale snaží se reagovat na evropské iniciativy. V EU také považují Rusko za potenciální trh pro evropská zařízení na výrobu obnovitelných zdrojů energie.„Ve světě končí třetí průmyslová revoluce a začíná čtvrtá. Jedním z hlavních příznaků průmyslové ekonomiky je spalování nerostného paliva, postindustriální zase použití obnovitelných zdrojů energie. Plyn je cenově výhodnější než uhlí, atomová a obnovitelná energie. Při spalování plynu je exhalace kysličníku uhličitého menší než z uhlí a ropných výrobků, ale větší než z obnovitelných zdrojů energie,“ vysvětlil programový koordinátor Ruské rady pro mezinárodní záležitosti Konstantin Suchoverchov.Zřeknutí se v EU nerostných paliv mocně zasáhne ruskou ekonomiku, poznamenal expert.Avšak přechod na obnovitelné zdroje potrvá, podle názoru expertů, minimálně 30 let. Po celou tuto dobu bude Evropská unie potřebovat ruský plyn. Proto se státy EU snaží nevyhrotit vztahy s Moskvou, ale zdůrazňují, že budoucnost patří obnovitelné energetice.

https://cz.sputniknews.com/20210906/nord-stream-2-ag-polozila-posledni-kus-potrubi-druhe-potrubni-linky-plynovodu-nord-stream-2-15742839.html

Karel Adam No tak tyto úvahy ynteligentů mám rád, neví co bude za týden ale ví přesně co bude za 25.let. Když lezli v roce 2001 do Afghanistanu tak taky s určitostí věděli jak to dopadne. 831

zesileni Komici 312

5

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Ksenija Melnikova

Ksenija Melnikova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Ksenija Melnikova

rusko, eu, plynovod, nord stream 2