Kampaň graduje, Babiš se tvrdě obul do Kalouska a spol. „Oni lžou!“ hřímal

„No a co se teď děje? Děje se to, že se blíží volby. A co teď těch pět stran antibabišovských, to znamená PirátoSTAN a koalice SPOLU, co oni říkají? Pamatujete si na tohoto pána, co říkal? No, poslal vám všem složenku. Říkal, že je velký státní dluh. Říkal: odpovědní chtějí žít bez dluhu. To říkal 28. a 29. května 2010. Co se stalo potom? Stalo se to, že tito lidé, koalice SPOLU, tedy zakladatel TOP 09 a další z ODS jako pan Fiala nebo pan Stanjura, byli v té vládě po volbách, od 13. 7. 2010. A tenhle pán od roku 2009 do 2013 navýšil dluh o 500 miliard. Celkově vyrobil dluh za 690 miliard. Oni dnes vlastně straší námi, že my nějakým způsobem ohrožujeme stabilitu našich veřejných rozpočtů. Není to pravda, neohrožujeme,“ trval na svém premiér.