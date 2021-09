Kauza Babiše ml.: NUDZ se důrazně ohradil proti všem spekulacím. Poprvé promluvila i psychiatrička

„Pan Andrej Babiš mladší mi poslal dokument ohledně toho, že mě zbavuje mlčenlivosti. Proto jsem se rozhodla se postavit za svou diagnózu, protože už můžu, a svůj postup a postup celého Národního ústavu duševního zdraví, protože lékař tam nerozhoduje sám, ale rozhoduje se tam v týmu. Do médií nebudu do žádných detailů vůbec nic říkat, protože toto detailní rozebírání věcí poškozuje pacienta a může mu přitížit. A to je to prvotní, co já jako lékař musím chránit,“ řekla Protopopová.