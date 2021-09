https://cz.sputniknews.com/20210906/lekarka-upozornila-na-nebezpecny-symptom-ktery-vyzaduje-neprodlenou-navstevu-lekare-15729212.html

Lékařka upozornila na nebezpečný symptom, který vyžaduje neprodlenou návštěvu lékaře

Lékařka upozornila na nebezpečný symptom, který vyžaduje neprodlenou návštěvu lékaře

Vznik bolesti při vdechování studeného vzduchu může signalizovat vývoj srdečních chorob. V rozhovoru pro noviny Rossijskaja gazeta to řekla hlavní externí... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

Sdělila, že existuje mylný názor, podle něhožje zvýšený arteriální tlak považován za jeden z prvních příznaků srdečních problémů, ve skutečnosti to svědčí o zanedbanosti nemoci.Takové symptomy jako bolesti břicha při vdechování studeného vzduchu, a také bolesti, které vystřelují do končetin, mohou svědčit o vzniku vážných problémů se srdcem.Vyzvala rovněž k tomu, aby lidé věnovalipozornost nepříjemným pocitům na prsou, jako je například tíha, pálení nebo tlak. Zvláštní znepokojení má vyvolat dušnost ve stavu klidu, řekla expertka.Drapkinová připomněla, že lidé, jejichž příbuzní měli ve věku pod 60 let infarkty, mozkové mrtvice nebo náhlou zástavu srdce, ale také kuřáci a milovníci alkoholu, mají pravidelně absolvovat lékařské vyšetření.Předtím upozornila terapeutka a dietoložka Jelena Černěnková, že náhlý vznik otoku nohou může svědčit o patologii ledvin a srdečně-cévní soustavy. Podle jejích slov, když tento otok vznikl dost rychle a poprvé v životě, má se člověk neodkladně obrátit na lékaře. Dodala, že v případě venózního otoku je třeba konzultace chirurga nebo flebologa.Zvláštní pozornost mají tomu věnovat starší lidé. Pokud jim náhle oteče pouze jednanoha, mají zavolat sanitku, protože tento symptom může svědčit o krevní sraženině v cévách končetiny, řekla lékařka na závěr.

