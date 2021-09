https://cz.sputniknews.com/20210906/mluvcifronty-narodniho-odporu-afghanistanu-byl-zabit-v-provincii-pandzsir-15737194.html

Mluvčí Fronty národního odporu Afghánistánu byl zabit v provincii Pandžšír

Mluvčí Fronty národního odporu Afghánistánu byl zabit v provincii Pandžšír

Podle nejnovějších informací byl oficiální mluvčí odbojových sil Fahim Dašti zabit při střetu s ozbrojenci hnutí Tálibán*. K neštěstí mělo dojít v afghánské... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-06T00:49+0200

2021-09-06T00:49+0200

2021-09-06T00:49+0200

situace v afghánistánu. tálibán vstoupil do hlavního města

afghánistán

tálibán

boj

smrt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/05/15737144_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_a0968459def3002e9e066d7f67c917a6.jpg

„Během bojů s Tálibánem zahynul mluvčí pandžírského odboje (Fronta národního odporu Afghánistánu, pozn. red.) Fahim Dašti,“ uvedl zdroj z řad dané fronty.O události následně informovala také afghánská zpravodajská agentura Khama Press. Ta se odvolává na zprávy z Pandžšíru a připomíná, že Dašti byl také důležitým členem strany Islámská společnost Afghánistánu. Podrobnosti o smrti mluvčího, tedy jak a kdy zemřel, nejsou zatím známy.Připomeňme, že již dříve vůdce odbojových sil Ahmad Massoud řekl, že je připraven ukončit boje a zahájit jednání, pokud bojovníci Tálibánu provincii opustí.Za zmínku stojí i to, že mluvčí Tálibánu Bilal Karimi v pátek učinil prohlášení o tom, že Pandžšír přešel pod kontrolu Tálibánu. Zdroj Sputniku ze sídla policie v Kábulu tvrdil, že všichni bojovníci odboje v Pandžšíru byli zajati táliby a že viceprezident Afghánistánu Amrullah Saleh a vůdce odboje Ahmad Masúd uprchli. Později ale vyvrátil Saleh prohlášení tálibů o dobytí regionu a řekl, že odboj pokračuje a že on sám zemi neopustil, ale zůstal v Pandžšíru.K uchopení moci Tálibánem došlo na pozadí stažení amerických vojsk, které skončilo v noci 31. srpna. Jedinou provincií, která se nedostala pod kontrolou Tálibánu, byl Pandžír v horském terénu severovýchodně od Kábulu. Televize Al-Jazeera informovala ve čtvrtek s odkazem na zdroj z Tálibánu*, že se tálibové rozhodli zahájit vojenskou operaci proti Frontě odboje Pandžšíru po neúspěšných jednáních s vůdcem odboje Ahmadem Masúdem. Rusko projednalo s táliby situaci kolem Pandžšíru a jasně se vyslovilo pro nutnost mírového řešení.V pátek učinil zástupce Tálibánu Bilal Karimi prohlášení o tom, že Pandžšír přešel pod kontrolu Tálibánu. Zdroj Sputniku ze sídla policie v Kábulu tvrdil, že všichni bojovníci odboje v Pandžšíru byli zajati táliby a že viceprezident Afghánistánu Amrullah Saleh a vůdce odboje Ahmad Masúd uprchli. Později ale vyvrátil Saleh prohlášení tálibů o dobytí regionu a řekl, že odboj pokračuje a že on sám zemi neopustil, ale zůstal v Pandžšíru.* Teroristická organizace zakázaná v RF

https://cz.sputniknews.com/20210905/basta-obnoveni-hedvabne-stezky-mezi-cinou-a-talibanem-nam-definitivne-zlomi-vaz-15727959.html

afghánistán

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

afghánistán, tálibán, boj, smrt