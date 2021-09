https://cz.sputniknews.com/20210906/mrzi-me-ze-se-k-pravu-vyjadruje-loutkoherecka-kvuli-cemu-se-kollar-obul-do-remisove-15743505.html

„Mrzí mě, že se k právu vyjadřuje loutkoherečka.“ Kvůli čemu se Kollár obul do Remišové?

Lídr hnutí Jsme rodina Boris Kollár v diskusním pořadu TV Markíza Na tělo adresoval nelichotivá slova své koaliční partnerce, předsedkyni politické strany Za... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

Zastavení stíhání Vladimíra Pčolinského i Jaroslava Haščáka či dalších tří osob vyvolalo zejména mezi koaličními politiky doslova bouři emocí.Šéfka Za lidi v reakci na rozhodnutí poukázala na to, že nezávislost prokuratury je po rozhodnutí o propuštění Pčolinského sporná. Remišová prosazuje okřesání pravomoci prokurátora.Šéfka nejmenší koaliční strany, která se proti rozhodnutí tvrdě ohradila, žádala přehodnocení paragrafu 363 a svolala kvůli tomu i mimořádnou koaliční radu.Kollár totiž vyhrožoval, že pokud budou protiprávnosti pokračovat, je na místě připustit předčasné volby. Kollár připomněl, že pokud by se paragraf 363 zcela zrušil, považovali by to za porušení koaliční smlouvy a z koalice by odešli.„Ano, nemohou dále počítat s naší podporou,“ řekl šéf Jsme rodina.Předseda druhého nejsilnějšího koaličního hnutí poprvé připustil, že pokud se strana Za lidi rozpadne, křídlo kolem Remišové by již nemuselo být součástí vládní sestavy.„Nemůžeme být v koalici se stranou, která má jen dva nebo čtyři poslance,“ prohlásil.K tématu koalice zároveň uvedl, že ministryně spravedlnosti Maria Kolíková a její frakce zřejmě odejdou do SaS.Podle něj je možné, že by pak nastaly změny v koalici, včetně přerozdělování postů.Na poznámku, že ani on sám nemá vystudované právo, se dotyčný bránil, že nekomentuje rozhodnutí generální prokuratury, pouze konstatuje, že bylo porušených 41 porušení trestního zákona a trestního řádu.V tomto tématu se shodl i se spoludiskutujícím Petrem Pellegrinim, šéfem strany Hlas-SD, se kterým se kromě pohledu na ministra vnitra Romana Mikulce shodl na všem a věty si často doplňovali.Namísto nekorektních útoků raději pracujiŠéfka Za lidi reagovala na slova Kollára na sociální síti.Momentálně je na pracovní cestě v Estonsku, kde se koná mezinárodní digitální summit.„Vždycky jsem si vybírala cestu tvrdé práce. Například, když jsme na francouzské Sorbonně, jedné z 10 nejlepších univerzit EU, úspěšně dokončili studium pouze dva ze 30 studentů. Stejnou cestu tvrdé práce si vybírám i dnes, když s kolegy děláme vše proto, abychom nastavili efektivní systém bez korupce a mohli podporovat inovace a nové technologie, které jsou klíčové pro prosperitu Slovenska,“ dodala.Juraj Šeliga: Byla to rána pod pás koaličnímu partneroviRemišovou na sociálních sítích bránil její stranický kolega Juraj Šeliga, který se s ní ne vždy shodl.„Veronika Remišová není dokonalá a všichni vědí, že nikdy jsme nebyli blízcí přátelé a x-krát jsem s ní byl ve sporu. Přesto by mi přišlo trapné tvářit se, že se nic nestalo. Protože, aby koaliční partner útočil na Veroniku za její vzdělání (mimochodem vystudovala tři vysoké školy, včetně prestižní Sorbonny) mi přijde jako hrubý, nekorektní - ad hominem faul‚ pod pás‘!“ uvedl na Facebooku.Ľuboš Blaha: Blahopřejeme kiskovům k neobvykle zábavnému zánikuSituaci ve svém pravidelném shrnutí událostí dne na svém facebookovém profilu okomentoval i opoziční politik za stranu Směr-SD Ľuboš Blaha.Podoktl dále, že v případě, pokud Kolíková spolu s většinou poslanců Za lidi přestoupí do SaS, Remišová zůstane v Za lidi sama.„Blahopřejeme kiskovům k neobvykle zábavnému zániku. Slyšíš ten kyselý smích? To se jim směje nízkotučné mléko za to, kolik procent mají,“ dodal.

Kraken007 Pokud má tři vysoké nikde není psáno; že není kravka.. Nemá pracovní návyky. 0

