Náhlé úmrtí nového německého velvyslance v Číně šokovalo Berlín. Jedná se o exporadce Merkelové

„Jsem hluboce šokována úmrtím Jana Heckera. Je to velká ztráta pro mě, byl to velice vážený poradce během dlouhých let, s velkou lidskostí a vynikajícími odbornými znalostmi. Vzpomínám na naši spolupráci s vděčností a jsem velmi ráda, že jsem měla možnost s ním ta léta pracovat. Vyjadřuji hlubokou soustrast jeho manželce, dětem a dalším příbuzným v souvislosti s tímto nesmírným zármutkem,“ uvedla německá kancléřka.