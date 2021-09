https://cz.sputniknews.com/20210906/necekany-objev-vedcu-podarilo-se-jim-zjistit-nejstarsiho-predka-koronaviru-15739151.html

Nečekaný objev vědců: Podařilo se jim zjistit nejstaršího předka koronaviru

Nečekaný objev vědců: Podařilo se jim zjistit nejstaršího předka koronaviru

Vědci z Oxfordské univerzity zjistili, že nejstarší předchůdce koronavirů SARS-CoV-1, který vyvolal atypickou pneumonii v letech 2002-2004, a SARS-CoV-2... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

„(Je to) téměř 30 krát starší než podle předchozích odhadů. To vytváří novou perspektivu pro naše vnímání původu těchto virů, a také to umožňuje předpoklad, že se analogickým způsobem dá dosáhnout podstatné revize časových škál evoluce jiných virů,“ stojí v příspěvku.Odborníci tímto termínem datovali „věk“ nejstaršího společného předka SarBeCoVirů.Vědci poznamenali, že viry jsou schopné rychlé evoluce za krátký čas, avšak mají zůstat adaptované na své majitele. Tudíž rychlost evoluce viru závisí na rychlosti evoluce jejich přenašečů.Odborníci Oxfordské univerzity vyvinuli nový model dlouhodobé dynamiky změny virů. Ten umožnil nejen zjistit předka koronavirů, ale také rekonstruovat evoluční historii širšího spektru RNA a DNA virů. Bylo zejména zjištěno, že se virus hepatitidy C mohl šířit po světě během migrace lidí z Afriky, jež se anatomicky podobali těm dnešním.Rovněž vyšlo najevo, že v populaci živočichů cirkuloval přibližně před půl milionem let.Vědci dnes již vědí, že RNA viry savců vykazují „neobvykle rychlé genomové změny,“ jež probíhají během několika týdnů nebo měsíců. Tyto viry dokážou změnit značnou část svých genomů po změně majitele.„A nejen to. Zjistili jsme, že rychlost náhrady v nejrychleji se rozvíjejících skupinách v RNA virech je mnohonásobně větší než u DNA virů,“ upřesnili autoři průzkumu.K RNA virům člověka patří HIV, virus Ebola, Zika virus, viry chřipky a koronaviry, včetně covidu-19.Zmiňme, že již dříve byly v Lotyšsku nalezeny ostatky člověka, který zemřel před více než pěti tisíci let na mor. Stopy po moru objevili ve vzorcích muže ve věku 20-30 let. Podle mínění odborníků mohl mohlo jít o lovce a sběrače. Je to nejstarší známá oběť moru. Rozbor ukázal, že objevený kmen se pravděpodobně oddělil od všech ostatních forem Y. pestis před asi 7 tisíci lety, což ho činí nejstarším známým kmenem moru. Muž mohl mít septický mor, což je infekce krvi způsobená kousnutím hlodavce, anebo plicním morem.

