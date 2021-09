https://cz.sputniknews.com/20210906/neni-to-spise-do-playboye-veresova-zverejnila-provokativni-fotku-v-miniaturnich-bikinach-15730875.html

„Není to spíše do Playboye?“ Verešová zveřejnila provokativní fotku v miniaturních bikinách

Andrea na nových fotkách neprezentovala ale jenom své luxusní tělo, ale také plavky ze své kolekce od vlastní módní značky Aver fashion.A Andrea nebyla jediná, kdo si něco zamiloval. Dle pochvalných komentářů se totiž mnozí zamilovali i do pohledu na ni.„Co dodat, dokonalost,“ ozývalo se dál.Podle mnohých je maminka dvou dospívajících dětí stále kus a je opravdu sexy.Na pár jedinců ale byly fotografie zřejmě až moc odvážné, a tak přemýšleli nad tím, co vlastně Andrea ukazuje…Jiní ale její prezentaci naopak ocenili. „Perfektní,hlavně, že nám stále neukazujete, kolik jste uběhla dnes a denně. PARÁDA,“ napsala jedna fanynka, která tím narážela na modelku Simonu Krainovou. A Verešová na tento komentář pohotově zareagovala lajkem.Pánové by ovšem uvítali i něco víc. „Andreo, plavky nádherné, ale lepší by to bylo bez nich. Škoda zakrývat to božské tělo, zadeček, jsi prostěz jiné galaxie,“ napsal jeden z nich.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem JágremV roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

