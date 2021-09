Je to poslední krok ke zrušení sankcí proti RF, vyjma těch nejdrastičtějších, jako např. zákaz promítání Mrazíka v kinech EU. 😊

Nord Stream 2 AG položila poslední kus potrubí plynovodu Nord Stream 2

Provozovatel projektu, společnost Nord Stream 2 AG, dnes informoval o tom, že byl svařen poslední kus potrubí druhé linky plynovodu Nord Stream 2. V nejbližší době bude provedeno spojení německé a dánské částí plynovodu s tím, aby bylo možné přejít k uvedení plynovodu do provozu, k němuž by mělo dojít do konce letošního roku.