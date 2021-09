Peníze pro Česko, aby bylo zelenější. Rada EU schválila vyčlenění 7 miliard eur z fondu obnovy

„Váš plán obnovy byl vypracován u vás doma, v Česku, aby co nejlépe hájil zájmy Čechů. A pomůže Česku růst. Česko se rozhodlo, že na opatření v oblasti klimatu vyčlení 42 % z peněz, které získá – to je víc, než je požadované minimum. To přinese tisíce nových pracovních míst, nižší spotřebu energie a lépe chráněnou přírodu. Jsem taky moc ráda, že se Češi rozhodli hodně investovat do lepší zdravotní péče, včetně prevence rakoviny,“ dodává.