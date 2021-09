https://cz.sputniknews.com/20210906/pikantni-detaily-o-lasce-vondrackove-a-vojnara-lucie-poprve-promluvila-o-vztahu-a-planovani-rodiny-15746353.html

Pikantní detaily o lásce Vondráčkové a Vojnara. Lucie poprvé promluvila o vztahu a plánování rodiny

Pikantní detaily o lásce Vondráčkové a Vojnara. Lucie poprvé promluvila o vztahu a plánování rodiny

Jako první Lucie prozradila, kde se vůbec s Petrem seznámila a kdy mezi nimi přeskočila pomyslná jiskra.Lucie se tak do Petra pomalu, ale jistě zamilovávala. A o lásce k němu ji navíc přesvědčila jedna zásadní věc.Zmiňme, že Petr Vojnar je prvním mužem po jejím boku od rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem.Rodina v (ne)dohlednu?Pokud jde o Vojnara, ten o vztahu s Lucií promluvil už několikrát. Naposledy v rozhovoru pro Blesk mluvil o tom, že by se ani jeden z nich nebránil společnému miminku.Petr má z předchozí vztahu čtyřletého syna a Lucie je maminkou dvou synů, které má s Plekancem.Když ale v rozhovoru pro Showtime přišla řeč na zakládání rodiny, Lucie byla na rozdíl od svého nového přítele poněkud zdrženlivá.Vypadá to tedy, že další dítě aktuálně není na programu nejbližších dnů ani týdnů.Lucie VondráčkováLucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 skončila vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.Připomeňme, že roky 2018 a 2019 nebyly pro jednačtyřicetiletou zpěvačku snadné. Potýkala se s manželskou krizí a následně rozvodem s hokejistou Tomášem Plekancem. Ten se po rozchodu s Vondráčkovou stihl znovu zamilovat do bývalé tenistky Lucie Šafářové. Ta mu dokonce v prosinci 2019 porodila dceru, které dali jméno Leontýnka. Lucie má z manželství dva syny Matyáše a Adama.Petr VojnarVojnar je český moderátor, herec, zpěvák a youtuber. Proslavil se zejména svým působením v kapele T-Boyz, která se však v roce 2004 rozpadla. Širší veřejnosti se stal známým svým spolumoderováním talkshow Nikdo není dokonalý, kde se objevoval po boku Jiřího Krampola. Od roku 2010 má novou „obživu,“ a sice působí na YouTube, kde začal od roku 2016 upozorňovat na nekalé praktiky pojišťovacích firem.Co se týče jeho osobního života, má za sebou pár nepovedených vztahů. Nicméně, s bývalou přítelkyní Andreou má syna Sebastiana.

