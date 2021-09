https://cz.sputniknews.com/20210906/prepusteni-byvaleho-sefa-sis-spsobilo-zemetrasenie-na-slovenskej--politickej-scene-nazor-15738199.html

Prepustenie bývalého šéfa SIS spôsobilo zemetrasenie na slovenskej politickej scéne. Názor

Prepustenie bývalého šéfa SIS spôsobilo zemetrasenie na slovenskej politickej scéne. Názor

Rozhodnutie Generálnej prokuratúry SR na základe mimoriadneho opravného prostriedku podľa paragrafu 363 o prepustení Vladimíra Pčolinského, bývalého šéfa...

Dokonca svojim dosahom na koaličné vzťahy môžeme kľudne konštatovať, že je to zároveň aj top politická udalosť tohtoročného leta. Generálna prokuratúra SR jasne usvedčila Úrad špeciálnej prokuratúry z hrubých a masívnych pochybení a manipulácií. Konkrétne na sedemdesiatich šiestich stranách zdôvodnenia svojho rozhodnutia konštatovala jedenásť hrubých porušení zákona a sedemnásť hrubých pochybení trestného poriadku. Ukazuje sa, že Úrad špeciálnej prokuratúry a NAKA sa stali liahňou extrémne motivovaných a aktivistických vyšetrovateľov a prokurátorov, ktorí v snahe usvedčiť nepohodlných nominantov bývalej koalície idú za svojím cieľom doslova cez mŕtvoly. Dokonca, ako sa v kauze Pčolinský ukázalo, sú schopní podobným spôsobom „likvidovať“ aj nominantov koalície, ak si dovolia na tieto hrubo nezákonné praktiky poukazovať.Už pred x rokmi sa Maroš Žilinka rozišiel s Danielom Lipšicom. Pre pochopenie toho, čo sa deje, sa treba vrátiť do roku 2012. Daniel Lipšic bol vtedy ministrom vnútra, Maroš Žilinka jeho štátnym tajomníkom. Ich dobré vzťahy sa pokazili už vtedy. Maroš Žilinka vyčítal Danielovi Lipšicovi, že nekoná podľa zákona, ale podľa osobných ambícií a hlasu ulice. Teda, že produkuje „selektívnu spravodlivosť“ namierenú na politických rivalov. A neváha pri tom zájsť za hranu. Práve táto zaťaž z minulosti a jeho pochybná povesť boli príčinami, prečo Danielovi Lipšicovi neumožnili kandidatúru na generálneho prokurátora. Jeho konflikt záujmov bol kolosálny. Daniel Lipšic ako advokát pracoval pre Andreja Kisku, Milana Krajniaka i Igora Matoviča. Teda pre špičky koalície. Okrem toho bol advokátom kajúcnikov Borisa Beňu a Bernarda Slobodníka.Dnes generálny prokurátor vyčíta Danielovi Lipšicovi politickú nadprácu pri korupčných kauzách a snahu povýšiť osobné ambície a úspech nad princípy práva. Odkazuje, že Generálna prokuratúra sa nebude podpisovať pod nezákonné praktiky a stíhanie na politickú či verejnú objednávku. Marošovi Žilinkovi sa to darí len čiastočne. Zatiaľ zatiahol ručnú brzdu, respektíve kvôli konfliktu záujmov to urobil jeho prvý námestník Jozef Kandera, len pri nominantovi koalície. Uvidíme, čo bude nasledovať ďalej. Už dôverný spis Turecký vrch ukázal, že v prípade Úradu špeciálnej prokuratúry nejde o náhodný exces, ale o systematické konanie, za ktoré by sa nemuseli hanbiť ani vyšetrovatelia z povestných päťdesiatych rokov.Generálny prokurátor Maroš Žilinka urobil ešte jedno gesto, keď na tlačovú besedu, na ktorej spolu Jozefom Kanderom vysvetľovali médiám využitie mimoriadneho opravného prostriedku podľa paragrafu 363, pozval len elektronické média. Formálne to však vysvetlil obmedzeným priestorom. Printové médiá teda pozvané neboli. To, samozrejme, využili krajne aktivistické a veľmi tendenčné Denníky N a SME, ktoré sa z tejto banality snažia urobiť veľkú kauzu.Pre koalíciu vznikol veľký problém, keďže pri zvládaní pandemickej krízy permanentne a fatálne zlyháva a ako jediný zmysel svojej existencie postuluje boj s korupciou. Keďže však tento boj nie je schopná vykonávať štandardnými a demokratickými metódami, reálne hrozí, že hrubo nezákonné konanie orgánov činných v trestnom konaní bude Generálnou prokuratúrou zastavované a koalícia tak príde o posledný zmysel svojej existencie. Aj preto sa rozpútal boj o paragraf 363, ktorý, paradoxne, do zákona presadil bývalý minister spravodlivosti Daniel Lipšic.Ukazuje sa však, že Boris Kollár má veľmi osobný záujem na tom, aby mal generálny prokurátor Maroš Žilinka stále možnosť použiť mimoriadny opravný prostriedok. Na piatkovej koaličnej rade bez akýchkoľvek pochýb potvrdil, že zmenu tohto paragrafu bude vetovať a jeho prijatie proti vôli SME RODINA by znamenalo odchod jeho strany z koalície a následne pravdepodobne rýchly rozpad koalície.Ďalší vývoj je teda stále otvorený, ale v čase, keď „anihilácia“ ZA ĽUDÍ je len otázkou času a prestup krídla ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej do strany SaS už nepriamo potvrdilo viacero politických aktérov, si Igor Matovič stratu dosiaľ najstabilnejšieho a najvypočítateľnejšieho koaličného partnera sotva môže dovoliť.

