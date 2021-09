https://cz.sputniknews.com/20210906/pribuzny-obeti-havarie-mh17-obvinil-kyjev-z-neuzavreni-vzdusneho-prostoru-15749641.html

Příbuzný obětí havárie MH17 obvinil Kyjev z neuzavření vzdušného prostoru

Příbuzný obětí havárie MH17 obvinil Kyjev z neuzavření vzdušného prostoru

Vzdušný prostor nad zónou konfliktu na východní Ukrajině v roce 2014, kde havarovalo letadlo MH17, měl být uzavřen, je nutné vědět, proč se tak nestalo, řekl... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-06T23:11+0200

2021-09-06T23:11+0200

2021-09-06T23:11+0200

svět

ukrajina

soud

mh17

nizozemí

letecká havárie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/699/07/6990791_0:151:2904:1785_1920x0_80_0_0_3b0e017887a20dfe73d2d9495eb7be7c.jpg

Soudní jednání ve věci letecké nehody pokračovalo v pondělí ve speciálně střeženém soudním komplexu Schiphol nedaleko Amsterdamu. Během hlavního líčení se příbuzní obětí poprvé dostaví k soudu. Předtím více než 90 příbuzných z Nizozemska, Austrálie, Malajsie, Indonésie, Kanady, USA, Německa a Velké Británie vyjádřilo přání oslovit soudce. Okresní soud v Haagu jim po zvážení případu dal možnost učinit tak během deseti dnů, počínaje 6. zářím.„To je samozřejmě součást problému. Otázka neuzavření oblohy je v dokumentech, kterými se soud zabývá. A bylo to zmíněno v průběhu soudně-lékařského vyšetřování. Ano, státní zastupitelství z toho neobviňuje Kyjev v tomto procesu, ale může to být v jiném procesu. Všichni chceme mít jasný obraz toho, co se stalo,“ odpověděl van Heiningen na otázku, zda považuje za důležité vyšetřovat, proč ukrajinské úřady neuzavřely vzdušný prostor nad zónou konfliktu v den katastrofy.Podle něj je zarážející, že „lidé, kteří odpálili raketu, neviděli, že míří na civilní letadlo, a ne na vojenské“. V únoru nizozemská vláda uvedla, že chybí dostatečně přesvědčivý právní základ k tomu, aby bylo možné stíhat Ukrajinu za neúplné uzavření vzdušného prostoru v den havárie malajsijského boeingu v roce 2014. Jak je uvedeno v dokumentu uveřejněném na webových stránkách vlády, toto rozhodnutí je založeno na výsledcích vyšetřování Fondu pro bezpečnost letů, které analyzovalo 34 případů havárií civilních letadel nad zónami konfliktů v letech 1985–2020.Ve zprávě dospěl Fond pro bezpečnost letů k závěru, že ukrajinská vláda nevěděla o ohrožení civilních letadel v červenci 2014, kdy bylo letadlo MH17 sestřeleno nad válečnou zónou na východě země.Soudní řízení ve věci havárie MH17 bylo zahájeno v Nizozemsku 9. března 2020. Figurují v něm čtyři osoby: Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinský, Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Pulatov je u soudu zastoupen mezinárodní skupinou složenou ze dvou holandských a jednoho ruského advokáta. Ostatní podezřelí jsou souzeni v nepřítomnosti.8. června 2021 začalo projednávání případu ve věci samé.

https://cz.sputniknews.com/20210906/zemrel-jeden-ze-svedku-v-pripadu-havarie-mh17-sdelil-soudce-15749203.html

ukrajina

nizozemí

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrajina, soud, mh17, nizozemí, letecká havárie