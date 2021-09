https://cz.sputniknews.com/20210906/to-je-vskutku-chucpe-zahradila-pobouril-projev-rychetskeho-v-terezine-15740532.html

To je vskutku chucpe. Zahradila pobouřil projev Rychetského v Terezíně

Při vzpomínkové akci v Terezíně předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský varoval před vytrácením solidarity a humanismu. Zdůraznil, že se nyní v Evropě... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

Pietní akce Terezínská tryzna se konala v neděli u příležitosti 76. výročí osvobození. Ačkoli se tradičně koná třetí květnovou neděli, kvůli pandemii koronaviru byla odložena.Kromě vysoce postavených politiků se piety zúčastnil i předseda Ústavního soudu. Rychetský srovnal nacistické zločiny s dnešní lhostejností společnosti před útrapami uprchlíků, kteří se v Evropě pokoušejí nalézt azyl. Vyzval proto k solidaritě a humanismu.Podobně i ředitel Památníku Jan Roubínek apeloval na to, aby se společnost poučila z dějin a nepodlehla plíživému extremismu.Někteří politici ovšem označili Rychetského projev za politický aktivismus, který nepřísluší předsedovi Ústavního soudu.Podobného názoru byl i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček.Zatímco většina sledujících poslance Ondráčka podpořila, Zahradil to schytával ze všech stran. Podle kritiků svými kontroverzními výroky poškozuje koalici SPOLU.Na Facebooku Zahradil sumarizoval, že na něj z větší části útočí lidé, kteří by ODS stejně nikdy nevolili.Dále vyslovil domněnku, že „jde v zásadě o voliče TOPky, kteří strašně trpí, že si v tom balíčku musí koupit i ODS“.

Zdeněk Krátký Ambice býti prezidentem, je od tohoto staříka velmi znatelná. Byl už kovaným komunistou, sociálním demokratem a nyní neoliberálním politikem s funkcí nejvyššího ústavního soudce. Dostal už všechno, po čem toužil. Něco však nedostane - a to voliče. 1

Červenáček Od určité úrovně složitosti témy, problému, lze cokoli vykládat různě. A to by měla vyrovnat silná osobnost... Podle mě kritika na Rychetského sedí, i když on silnou osobností je. Ovšem s pofiderním charakterem. Havloid pravdoláskař až naivní sluníčkář mimo pochybnost. 🐸🐸🐸🐸 0

česká republika

terezín

