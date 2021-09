https://cz.sputniknews.com/20210906/v-listopadu-koncim-slibil-jsem-to-rodine-filip-opusti-politiku-pokud-by-kscm-prohrala-volby-15741337.html

„V listopadu končím. Slíbil jsem to rodině.“ Filip opustí politiku, pokud by KSČM prohrála volby

„V listopadu končím. Slíbil jsem to rodině.“ Filip opustí politiku, pokud by KSČM prohrála volby

06.09.2021

Předseda KSČM tvrdí, že vyšší mzdy, kratší pracovní týden a vyšší důchody jsou zcela reálné a splnitelné body v programu jeho strany. Stát na to může vzít jak z výkonu ekonomiky, tak i z daňového systému.Miliardářská daň, o které KSČM píše ve svém programu, by se měla týkat těch nejbohatších lidí, kteří mají dost příjmů, a tedy i velké možnosti na to, aby pomohli svému státu. Na otázku, kolik by takoví miliardářiměli odvádět, Filip řekl: „Naše představa je o zavedení druhého pásma u právnických osob zisku nad 100 milionů a od miliardy by to bylo třetí pásmo. My budeme ta čísla upřesňovat, protože na tom dělají naši ekonomičtí experti. Zatím je představa, že bychom danili firmy se ziskem 100 milionů a výš 22 procenty.“Jedním z rozhodujících důvodů, proč mají lidé volit právě KSČM, je podle Filipa to, že na rozdíl od jiných stran má komunistická strana jasno v zahraniční a bezpečnostní politice a nechce například, aby Česko bylo součástí NATO. Odtoho, co stát podniká v zahraničí a kolik to stojí, se podle Filipa koneckonců odvíjíi výše důchodu.„Za vlády ANO, ČSSD a KDU-ČSL se důchod zvyšoval o 40 korun a když závisela vláda na nás, tak se zvyšovaly o 800, 900 korun,“ upozornil politik.Za úspěch ve volbách bude Filip považovat vše nad 7,8 procent a 15 poslanců.„Úspěch bude, když obhájíme výsledek z roku 2017, protože nám přisuzují mnohem méně. Všechno nad to je úspěch,“ řekl Filipa a dodal, že věří si, že to tak bude.Průzkumy však říkají něco úplně jiného. Filip na ně ale nerad spoléhá: „Já nepodceňuji, ani nepřeceňuji průzkumy veřejného mínění, vím, že to je součást politické hry a některé agentury rozhodně některé subjekty preferují.“Sám Filip se přiznal, že po volbách už nebude kandidovat na předsedu ÚV KSČM, a proto v Jihočeském kraji šel do voleb na druhém místě kandidátky. „Já jsem se pevně rozhodl, slíbil jsem to rodině a končím v listopadu,“ prohlásil Filip.Počítá tak i s tím, že s procentem jako v minulých volbách se už do Sněmovny nedostane. Pokud se poslancem skutečně nestane, tak s politikou definitivně končí.Dodává, že 16 let v politice na něj rozhodně mělo velký vliv: „Myslím, že mě ta řada sporů, kterou jsem prošel, ovlivnila. Jsem méně vznětlivý, než jsem býval. Snažím se víc jednat. Získal jsem řadu přátel, poznal řadu zajímavých lidí. Ale vzalo mi to i kus zdraví, prodělal jsem v loňském roce infarkt, musel jsem do nemocnice, doteď musím brát léky.“

