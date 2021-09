https://cz.sputniknews.com/20210906/zahady-arizony-americky-bloger-tvrdi-ze-zaznamenal-nekolik-zaricich-ufo-najednou-video-15735206.html

Záhady Arizony: Americký bloger tvrdí, že zaznamenal několik zářících UFO najednou. Video

Americký blogger Scott C. Waring sdělil, že on a stovky dalších lidí z města Tucson v Arizoně měli možnost na vlastní oči pozorovat objekty „kulaté a velké asi... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

Zkušený lovec UFO Waring upozornil uživatele sociálních sítí na další údajnou známku existence mimozemských civilizací. Video sdílené Waringem na jeho kanálu na YouTube ukazuje řadu zářících tvarů neznámého druhu, které se na noční obloze pohybují způsobem, jenž podle bloggera připomíná „flotilu zářících UFO proplouvajících nad hlavou“.„Jejich blikání může znamenat přítomnost vzájemné komunikace,“ dodal.Z výpovědi očitého svědka, kterou cituje blogger, vyplývá, že „oranžová světla se objevila odnikud“, přičemž některá z nich se „pohybovala synchronizovaně, zatímco jiná trochu zaostávala, a proto zrychlovala, aby se přidala k ostatním“.„Arizona není daleko od místa, kde v březnu 1997 došlo ke slavnému případu, kdy se nad městem Phoenix objevila řada zvláštních světel. Teď může jít o tentýž jev,“ varuje Waring.Někteří uživatelé sociálních médií však nabízí jiné a logičtější vysvětlení pro tento jev, které říká, že těmito zářícími objekty jsou drony a satelity Elona Muska.Důkazy mimozemského původu neexistujíAmerické úřady dokázaly v období 2004 až 2021 zaznamenat celkem 144 neidentifikovaných vzdušných jevů, z nichž 80 bylo zaregistrováno hned několika snímači nebo přístroji. Rozvědka může s jistotou potvrdit pouze jeden z nich – zaznamenaný objekt byl velký balón. „Podstata ostatních objektů nebyla zjištěna,“ uvádí se ve zprávě.Jak podotýká agentura Reuters, na otázku o možném mimozemském původu zaznamenaných objektů vysoký americký úředník odpověděl, že úřady USA nedisponují údaji, které by na to poukazovaly.„Hodnocení jakéhokoli hledání mimozemského života není úkolem operativní skupiny… To není to, co máme nařízeno dělat… Ze 144 zpráv, které jsme dostali, nemáme jasné svědectví o tom, že existuje nějaké mimozemské vysvětlení (těchto jevů), jdeme ale tam, kam nás přivedou údaje,“ řekl.

