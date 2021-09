https://cz.sputniknews.com/20210906/zeme-g20-se-zavazaly-k-dostupnosti-vakcin-proti-covidu-15749840.html

Země G20 se zavázaly k dostupnosti vakcín proti covidu

Země G20 se zavázaly k dostupnosti vakcín proti covidu

Účastníci setkání ministrů zdravotnictví zemí G20, které skončilo v pondělí v italské metropoli, jednomyslně přijali Římský pakt, podle něhož se zavázali ke... 06.09.2021, Sputnik Česká republika

„Nikdo by neměl zůstat pozadu v očkovací kampani. Bohatší země, státy ‚dvacítky‘, by měly mít za úkol pomáhat zranitelnějším zemím. Mělo by se to udělat co nejdříve, tady a teď,“ řekl Speranza na závěrečné tiskové konferenci.Podle jeho slov by země G20 měly učinit rozpočtové závazky, které by se měly stát „svěrací kazajkou“, protože „čísla musí odpovídat možnosti zajistit právo na zdraví“.Zdůraznil, že dvoudenní summit v Římě dal „silný signál světu, který chce společně restartovat vlastní zdravotní systémy a bojovat proti pandemii“. Jak poznamenal Speranza, dokument přijatý na setkání znamená závazky zemí G20 posílit zdravotní systémy a slouží k obraně „univerzálního modelu“ poskytování zdravotní péče pro všechny, kteří ji potřebují.WHO reagovala na zprávu o schopnosti mý-kmenu koronaviru obejít ochranu protilátekJe třeba provést další studie nového „mý-kmenu covidu-19“ (B. 1.621), aby byla potvrzena jeho odolnost vůči stávajícím vakcínách, řekli Sputniku ve Světové zdravotnické organizaci.Ve WHO zdůraznili, že varianta mý byla poprvé identifikována v Kolumbii v lednu 2021 a 30. srpna byla označena jako zajímavá varianta, protože obsahuje některé mutace, které mohou potenciálně ovlivnit vytváření imunity.

