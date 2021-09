ANO nadále vede. ČSSD je ze hry a koalice jsou vyrovnané

https://cz.sputniknews.com/20210907/ano-nadale-vede-cssd-je-ze-hry-a-koalice-jsou-vyrovnane-15750932.html

Předvolebním průzkumům nadále vévodí hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, v srpnu by získalo 27 procent hlasů, což je oproti červencovému průzkumu o jeden procentní bod více. Hnutí má podporu mezi lidmi se středoškolským vzděláním bez maturity či nižším dosaženým vzděláním. Potenciální voliči patří do věkové skupiny 55 let a více, navíc je podpora vyšší u žen.Druhé a třetí místo by obsadily koalice Spolu a Piráti a STAN. V srpnu mají téměř stejný výsledek. Koalice Spolu by získala 21 procent hlasů, voliči patří do skupiny 18 až 44 let. Trojkoalici ODS, KDU-ČSL a TOP 09 by volilo více mužů.Třetí Piráti a STAN by získalo 20,5 procent hlasů. Nejvíce voličů je mezi vysokoškolsky vzdělanými občany nebo lidmi s maturitou. Věková skupina se pohybuje do 34 let.Do Poslanecké sněmovny by se podle průzkumu dostalo také hnutí SPD, kterému je připisováno devět procent hlasů. Následuje KSČM s šesti procenty.Hranici pěti procent hlasů by v srpnu nepřekonaly ČSSD (4,5 %), hnutí Přísaha (4 %) nebo Trikolóra Svobodní Soukromníci (3 %).Průzkum společnost Median prováděla od 1. srpna do 2. září, celkem se ho zúčastnilo 1 058 respondentů ve věku od 18 let. Do Poslanecké sněmovny by šlo volit 66 procent dotázaných. Volit by určitě nešlo 26,5 procenta dotázaných.Volební potenciálŘíjnové sněmovní volby se pomalu, ale jistě blíží, a tak se to v médiích začíná různými průzkumy jen hemžit. Poslední průzkum firmy Kantar CZ a Data Collect, vypracovaný pro Českou televizi, například tvrdí, že největší volební potenciál má nyní koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09).Uvádí se, že pokud by pro tuto koalici hlasovali všichni lidé, kteří její volbu aktuálně zvažují, pak by se mohla chlubit ziskem až 31,5 %. Špatně na tom ale není ani vládní hnutí ANO českého premiéra Andreje Babiše, které má druhý nejvyšší potenciál. Oslovilo by totiž asi 30 procent voličů.Na pomyslné třetí příčce se v průzkumu umístila koalice Pirátů a STAN, kteří by mohli získataž 27,5 procenta hlasů. Čtvrté místo by pak dle průzkumu patřilo hnutí SPD Tomia Okamury, které by mohlo dosáhnout na13,5 procenta.Za zmínku stojí i to, že volební potenciál vyjadřuje maximální možný zisk strany či koalice v případě, že by jí u voleb dali hlas všichni voliči, kteří volbu daného subjektu zvažují. Suma potenciálů však není sto procent. Ku příkladu volič rozhodující se mezi dvěma subjekty se započítává jako potenciální volič obou z nich, tudíž se nejedná o prognózu výsledků voleb.Letošní sněmovní volby jsou naplánované na 8. a 9. října. Během těchto následujících pěti týdnů do voleb se ale ještě může leccos změnit.

