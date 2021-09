https://cz.sputniknews.com/20210907/cech-dostal-za-boj-na-ukrajine-20-let-vezeni-podle-soudu-se-jedna-o-teroristicky-utok--15754213.html

Čech dostal za boj na Ukrajině 20 let vězení. Podle soudu se jedná o teroristický útok

Čech dostal za boj na Ukrajině 20 let vězení. Podle soudu se jedná o teroristický útok

Soud poslal Jiřího Urbánka na 20 let do vězení za účast na bojích na Ukrajině. Podle jeho hodnocení se jednalo o účast v teroristické skupině a teroristické... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T13:17+0200

2021-09-07T13:17+0200

2021-09-07T13:48+0200

česko

doněck

ukrajina

llr

soud

válka

dlr

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/728/27/7282730_0:495:2730:2031_1920x0_80_0_0_aded48727efd9de57d91454fe9e41116.jpg

Urbánek byl stíhán jako uprchlý a nebyl v kontaktu ani s přiděleným advokátem. Ten si nechal lhůtu na odvolání proti rozsudku.Podle obžaloby odjel Urbánek na Ukrajinu v roce 2015. Operací v rámci sil lidových republiky se měl účastnit nejméně do konce ledna roku 2018. Muž se i podle svých vyjádření na sociálních sítích zapojil do ozbrojených bojů proti ukrajinské armádě ve městech Marjinka, Spartak nebo Krasnohorivka. Kromě toho se měl účastnit budování zákopů a hlídkování.Státní zástupce pro Urbánka požadoval 20 let odnětí svobody. Právní zástupce muže naopak zpochybnil právní kvalifikaci činů, rovněž nesouhlasil s výší trestu. Podle jeho názoru také facebookové materiály jednoznačně neprokazují účast na bojových akcích, proto požadoval zproštění obvinění či, v případě uznání viny, snížení trestu.Předsedkyně soudu hana Krestýnová ovšem důkazy shledala za průkazné s tím, že obžalovaný svoji účast v bojích nijak nepředstíral.„Už jenom zapojení a účast na fungování těchto jednotek z něho pachatele jmenovaných trestných činů taktéž dělá,“ sdělila soudkyně a dodala, že separatistické hnutí má jasně za cíl narušit ústavní strukturu Ukrajiny, a má tak znaky organizované teroristické skupiny.Podle jejích slov české právo poskytuje ochranu proti terorismu i cizím státům. Ve výsledku tak bylo vyhověno státnímu zástupci a muž byl odsouzen k 20 letům odnětí svobody ve vězení se zvýšenou ostrahou.Výše trestu podle soudkyně odpovídá skutečnosti, že se jedná o úhrnný trest za dva zvlášť závažné trestné činy a že šlo o organizovanou trestnou činnost s obligatorní vyšší sazbou. Nejnižší možnou sazbou, podle jejích slov, bylo 19 let a 4 měsíce.„Politický rozsudek“Nejedná se o první případ, kdy české soudy odsoudily k vysokým trestům lidi zapojené do bojů na Ukrajině na straně lidových republiky. Vrchní soud v Praze na konci července výrazně zpřísnil trest Bělorusovi Alexandru Fadějevovi, který se měl podle obžaloby účastnit bojů na Donbasu. Uložil mu trest 21 let odnětí svobody, neboť se prý dopustil terorismu ve zločinecké skupině. Pražský městský soud ho předtím odsoudil na 4,5 roku odnětí svobody. Proti tomuto rozhodnutí se však státní zástupce odvolal.Proti výši trestu protestoval mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Rozsudek označil za politický.„Se zákonností nemá tento rozsudek nic společného. Jde zcela zjevně o nepřiměřený politický verdikt. Jako občan této země proto vyjadřuji rozhodný protest,“ napsal na svých sociálních sítích. Mluvčí Miloše Zemana dále argumentoval, proč je rozsudek „zcela zjevně“ nezákonný.„Nezákonnost rozsudku „21 let“ plyne ze zcela zjevných skutečností: 1) DLR a LLR nejsou na seznamu teroristických organizací. 2) DLR a LLR jsou aktéry Minských dohod dojednaných mj. Německem a Francií,” uvedl Jiří Ovčáček.Hradní mluvčí tehdy také poukázal na sklouzávání do totality, v níž člověk jako jedinec přestává mít jakoukoli hodnotu. „Totalita je zakotvena v tom okamžiku, kdy nespravedlnost zůstává nepovšimnuta, buď ze strachu, nebo z lhostejnosti. Tehdy už člověk neznamená nic,“ napsal v červenci mluvčí Miloše Zemana.

https://cz.sputniknews.com/20210907/fsb-rf-za-explozi-plynovodu-na-krymu-stala-ukrajinska-rozvedka-15752985.html

https://cz.sputniknews.com/20210907/evropska-komise-pozadala-o-zavedeni-sankci-proti-polsku-15753368.html

https://cz.sputniknews.com/20210907/jednani-o-odvolani-hany-lipovske-narusili-protestujici-15751176.html

bancafe Jak hledám, tak nic nenacházím.. vypadá to, že soudkyně odsoudila někoho v jeho nepřítomnosti, bez jeho výslechu a sdělení obvinění, jen na základě toho, že o sobě něco napsal na Fcb . !! Za druhé, když by to byla za službu v cozí armátě, no dejme tomu kdyby mu nějakou dokázali, ale za terorismus?? To jsou všichni obyvatelé Doněcka, Luhanska teroristé, že se brání zabíjení od bojůvek fašistických a nacionalistických AZOV a spol, ??? To budou naši vojáci stíhání, že bojovali s USA armádou jako teroristé v Iráku, Afganistánu atd ?? To budeme všichni na udání pana S a pana A.. všichni stíhání za schvalování něčeho co neschvalujeme::: ?? 7

bobo Tak to mě hlava nebere. Tak chudák dostal dvacet pět a naši,, žoldnéři,, v Afghánistánu dostali metal. Podle pravidel vyteze. Je to smutný a pobuřující. Chudák si zvolil tu nespravnou stranu. A to jsem právní stát ach jo. 7

7

doněck

ukrajina

dlr

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

doněck, ukrajina, llr, soud, válka, dlr