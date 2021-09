https://cz.sputniknews.com/20210907/dvoji-metr-politicke-klasiky-podle-stepanka-je-navrh-na-odvolani-lipovske-z-rady-ct-protipravni-15755975.html

„Dvojí metr politické klasiky.“ Podle Štěpánka je návrh na odvolání Lipovské z Rady ČT protiprávní

„Důvodem prý má být ztráta její politické nezávislosti. Je to mimořádně hloupé, ba dokonce protiprávní rozhodnutí,“ poznamenal.Následně přichází s argumenty, proč k porušení legislativy nedošlo, na čemž ale trvá Olga Sommerová, která návrh na odvolání iniciovala, a další politici.„Zákon o České televizi totiž členům Rady České televize nikterak nezakazuje, aby vyvíjeli politickou činnost, ba dokonce jim nezakazuje, aby kandidovali do parlamentu, ať už do Poslanecké sněmovny či Senátu. Zakazuje jim jen a pouze, aby při výkonu své funkce v Radě České televize vystupovali ve prospěch konkrétního politického subjektu,“ upozornil Štěpánek.Následně autor komentáře podotkl, že odstavec 1 paragrafu 5 zákona o České televizi explicitně vyjmenovává, se kterými funkcemi je členství v radě neslučitelné.„Mimo jiné také s funkcí poslance. Z toho ale plyne pouze to, že v případě zvolení, by Lipovské členství v Radě ČT zaniklo automaticky. Nic víc, nic méně,“ zdůraznil Štěpánek.Dále Štěpánek podotkl, že důležitější pro tento případ je odstavec 2, z něhož vyplývá, že „člen Rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích, ani nesmí při výkonu své funkce v Radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných skupinových zájmů…“Z toho mediální expert vyvozuje řadu otázek a hned poskytuje odpovědi s určitým závěrem.„Zastává Lipovská nějakou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích? Nezastává. Vystupuje jejich jménem v Radě? Nevystupuje. Působí při výkonu své funkce v jejich prospěch? Nepůsobí. Slova „při výkonu své funkce“ zdůrazňuji. Lipovská v Radě ČT vystupuje sama za sebe, říká tam své názory, jež vycházejí z jejího ideového ustrojení. Přesně od toho tam každý člen rady je,“ vyzdvihl Štěpánek.Podle jeho názoru politikům v případě ekonomky vadí něco jiného.„Vadí jim, jaký ideový směr Lipovská hájí, a především, za který politický subjekt nyní kandiduje. Jenže to je naprosté nepochopení litery i ducha inkriminovaného zákona,“ uvedl.Považuje za zajímavé, ba přímo definiční pro českou politickou ohrádku, že kandidatura členů mediálních rad vadí pouze někdy.„Nevadila, když Petr Uhl kandidoval za Zelené, nevadila, když Erazima Kohák kandidoval za ČSSD, vadila, když jsem kdysi coby člen Rady pro vysílání kandidoval já. Stejně tak vadí u Lipovské. Suma sumárum, celé je to zdejší politická klasika – dvojí metr,“ zdůraznil Štěpánek.V závěrečné části statusu člen Trikolóry poukázal na paradoxní nuanci.Ve finále Štěpánek v souvislosti s danou situací poslancům něco poradil.„Pokud sněmovna Lipovskou skutečně odvolá, doporučuju jí, aby své odvolání obratem zažalovala. Nemůže prohrát. Bude totiž na zpovykaných politicích, aby své pomýlené stanovisko obhájili. Mít své vlastní politické názory a své vlastní ideové zakotvení, řídit se jimi a hlásat je totiž není nic nedovoleného. Ani když jste členem Rady České televize,“ vyzdvihl.Sledující Štěpánka svými poznámkami podpořili.„Paní Lipovská se nehodí ‚do krámu‘ od začátku, kdy oznámila svou kandidaturu do Rady,“ vyslovila se Hana Lacirke.„Diktatura nepracující inteligence v čele s progresivistickou levičáckou Sommerovou za LES alias TOP 09,“ zareagoval Rudolf Komoří Lang.„Zastat se politické konkurence, to chce koule. Respekt,“ ocenil postup člena Trikolóry Petr Šantrůček.„Výtečně pane Štěpánku, je správné upozorňovat na to, jak se ohýbají zákony v ČR! A nebojím se, že Vám to uškodí. Naopak, lidé ocení to, že jste se ozval proti tomuto svinstvu a náležitě to ocení. Nesmíme mlčet…“ vyjádřila se Dada Hrdová.„Tak Lipovská vadí od okamžiku, kdy začalo být jasné, že jí nejde jen o chlebíčky. Nejsem její kandidaturou za Flákance nadšen, ale byl bych rád, aby ve Sněmovně zasedla, ostatně stejně i vy,“ uvedl Martin Gardavský.

