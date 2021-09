https://cz.sputniknews.com/20210907/francouzska-media-spekuluji-o-dedictvi-jeana-paula-belmonda--15756405.html

Francouzská média spekulují o dědictví Jeana-Paula Belmonda

Francouzská média spekulují o dědictví Jeana-Paula Belmonda

Včera pondělí 6. září nás opustila jedna z posledních legend francouzské kinematografie. Jean-Paul Belmondo již nežije, navíc po něm zůstalo dědictví, které by... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T17:21+0200

2021-09-07T17:21+0200

2021-09-07T17:21+0200

celebrity

herec

celebrita

jean-paul belmondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/06/15746160_0:309:2500:1715_1920x0_80_0_0_2744ba3a1dae02db271a30f0c931cd0e.jpg

Po 50 letech kariéry muž s téměř 80 rolemi ve filmech zemřel ve věku 88 let a zanechal po sobě obrovský odkaz. Odkaz, který po slzách nepochybně uhne válce a zlomenému srdci v klanu Belmondo, píše francouzský web Public. Jeho finanční impérium se ukázalo jako gigantické. Není pochyb o tom, že bude trvat mnoho měsíců, než se rozpitvá to, co oprávněně bude patřit každému členu rodiny.Po mrtvici v roce 2001 měl Jean-Paul ochrnutou pravou část těla, ale dál vedl svůj život naplno. „Nějakou dobu byl velmi unavený," řekl agentuře AFP jeho právník, ale to mu nezabránilo v „tiché smrti".Co se týká jeho dětí, první dcera Jean-Paul Belmonda, Patricia, se narodila v roce 1954 a také se dostala k filmu, ale ne jako herečka, ale jako scenáristka. Zemřela dramaticky při požáru svého domu v Paříži v roce 1994, ve věku 40 let. Druhá dcera herce Florence je velmi nenápadná. Narodila se v roce 1960 a se svým manželem, s nímž má tři děti, se přestěhovala do Spojených států. Paul Belmondo, narozený v roce 1963, je jediným synem Jean-Paula. Fanoušek motoristického sportu začal svou kariéru jako pilot Formule 1. Souběžně hrál trochu v divadle, v televizních filmech. Po skončení závodní kariéry se stal televizním konzultantem. Stella Belmondo, nejmladší dceři je pouze 17 let.Dědicové francouzského herce Jeana-Paula Belmonda si mezi sebe tak rozdělí zámek a filmové studio Cerito. Je známo, že filmovou společnost, pojmenovanou po své babičce, legendární umělec založil v roce 1971. Studio Belmonda za několik let vydalo přes 20 úspěšných snímků. V mnoha filmech hrál hlavní role sám herec.Kromě nemovitostí a filmového studia vlastnila hvězda francouzské kinematografie restauraci. Belmondo byl spolumajitelem italské restaurace Stresa v Paříži a také cestovní kanceláře.O smrti legendárního umělce média informovala v pondělí 6. září. Příčina smrti nebyla zveřejněna. Hvězdě světové kinematografie bylo 88 let. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve svém projevu k rodině zesnulého označil herce za národní poklad země.

https://cz.sputniknews.com/20210906/rebel-s-neodolatelnym-usmevem-jakym-si-bude-svet-pamatovat-jean-paula-belmonda-15746111.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

herec, celebrita, jean-paul belmondo