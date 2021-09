https://cz.sputniknews.com/20210907/jaderna-elektrarna-dukovany-odstavuje-jeden-z-bloku-15757747.html

Jaderná elektrárna Dukovany odstavuje jeden z bloků

V úterý došlo na Jaderné elektrárně Dukovany k mimořádné odstávce třetího bloku. Důvodem je diagnostika jednoho z bezpečnostních čerpadel. Kontrola má trvat po... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Mluvčí elektrárny Jiří Bezděk uvedl, že ostatní tři jaderné bloky zůstávají v provozu.„Samotné výrobní zařízení třetího bloku spolehlivě funguje, souběžně zde ale probíhají práce na dalším zařízení a v souladu s předpisy není možné výrobní jednotku provozovat na běžném výkonu,“ prohlásil mluvčí elektrárny s tím, že dané čerpadlo je součástí technologického celku, který je trojnásobně zálohovaný.Kromě toho odstávku jednoho z bloků energetici využijí pro provedení revize jednoho z 18 naftových generátorů, které se nacházejí na elektrárně.Dukovany mají celkovou výrobní kapacitu 2040 megawattů, to elektrárně umožňuje pokrývat zhruba 20 % spotřeby elektrické energie v České republice. Do elektrické sítě začala elektrárna dodávat energii v roce 1985.DukovanyNa Dukovanech došlo po tornádu na Moravě ke změně bezpečnostních postupů. Zkontrolovat je přilej na konci července ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.Média tehdy uváděla, že podle testů by tornádo úplně rozmetalo třeba ikonické dukovanské chladicí věže, a proto elektrárna musela okamžitě reagovat, aby zabezpečila chlazení reaktorů. V současné době jsou tam už dva speciální ventilátory. Jsou unikátní a stojí miliardu korun.„Byly by schopny nahradit chladící věže za předpokladu, že by byly poškozeny,“ zdůraznil Havlíček. Předpokládá se, že by mohly ustát zemětřesení až o síle šesti stupňů Richterovy škály i nejsilnější tornáda.Co se týče náhradního napájení klíčových zařízení elektrárny, v případě zničení infrastruktury by to měly zabezpečit výkonné generátory. Podle odborníků dokážou utáhnout provoz třeba 32 tisíc ledniček najednou.Mluvčí elektrárny Jiří Bezděk vyzdvihl, že zařízení je stavěno na extrémní klimatické podmínky, i na tornáda, přičemž konstrukce okolo je dělána i proti létajícím předmětům.Kromě výše uvedených postupů byly za pomoci tisícovky železných kotev zpevněny stěny všech budov, aby lépe odolaly tornádu nebo zemětřesení. Navíc je instalováno pět nových satelitních telefonů, které by elektrárně měly zajistit spojení se světem, a to i v případě zkolabování veškerých mobilních sítí.Počítá se ovšem i s ochranou zaměstnanců. V dukovanské elektrárně je vybudováno hned sedm obřích podzemních krytů, do nichž se vejde 2450 lidí.„Dukovany jsou perfektně připraveny,“ konstatoval ministr průmyslu a obchodu.

VB158 chce to moderní technologickou poradnu pro vládu čr. že jaderná energie čr nespasí vláda by měla začít na projektu znárodnění čezu a pak rozjet projekt na snížení spotřeby elektrické energie tak že stát bude lidem přispívat na snížení ceny na solární panely žárovky topení atd. ale to nesmí odtékat z čezu miliardy do zahraničí a jiným soukromím účtům 0

Vlastimil Matouš A nie je náhodou podstata v tom, aby sa udržali vysoké ceny elektrickej energie nielen vČR ale aj na území SR? Sme všetci hlupáci? 0

