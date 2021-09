https://cz.sputniknews.com/20210907/jak-poslankyne-jana-cernochova-vyplasila-cely-internet-nazor-15755613.html

Jak poslankyně Jana Černochová vyplašila celý internet. Názor

Jak poslankyně Jana Černochová vyplašila celý internet. Názor

Říká se, že nové je dobře zapomenuté staré. 15-16letí si již nepamatují, jak se česká společnost bouřila, jak protestovala proti plánům stavby amerického... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T18:34+0200

2021-09-07T18:34+0200

2021-09-07T18:34+0200

názory

česká republika

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/13441378_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_ee5aeb3577fb79e09c9e2cd68a40fa8f.jpg

„Pro základnu NATO v Česku jsem všemi deseti,“ oznámila nedávno pro tydenikforum.cz poslankyně (ODS)Jana Černochová.První reakce přišla okamžitě, samozřejmě zleva.„Podle paní Černochové je potřeba za každou cenu patřit na její vysněný západ. V její hlavě to znamená hlavně mít na našem území cizí vojáky, nejlépe ty americké samozřejmě. Prý bychom tím ukázali Rusům, zač je toho loket,” napsala evropská poslankyně Kateřina Konečná na Facebooku.Podle komunistické političky Černochová stále žije v době studené války a svět dělí na dva nesmiřitelné bloky.Sputnik oslovil lídra Iniciativy NE základnám ČR Václava Novotného a zeptal se ho, jak staronová myšlenka pozvání do země americké a NATO základny ovlivní volební preference občanských demokratů?Václav Novotný: V rozhovoru pro týdeník Forum z 3. 9. 2021, jedná se o třetí číslo vydání tohoto týdeníku - dalšího ,,Hlídacího Psa“, pokládá novinářka Johana Hovorková paní poslankyni Janě Černochové otázku: „Mladá iniciativa z ODS ČESKO.plus navrhuje, aby na našem území byla základna NATO. Byla byste pro?“ Odpověď je v záhlaví článku. Na rozdíl od navrhovatelů tohoto záměru, zakladatelů mladé iniciativy ODS ČESKO.plus Pavlíny Civínové, Lukáše Hanese, Radima Ivana, Jana Klusáčka, Jakuba Splavece, Matěje Trávníčka, otevřít základnu NATO v České republice s podporou paní poslankyně a jejími „všema deseti“, žádná významná média tento záměr neprezentovala. Důvod je jednoznačný. Nemalá část občanů České republiky chce žít v bezpečné, suverénní a sebevědomé zemi, ve které nebude žádná cizí vojenská základna. Medializace takového programového cíle ODS – otevření základny NATO v České republice, by mohla poškodit volební výsledek koalice SPOLU. Pokud politické strany, které vnímají neúspěchy americké agrese například v Afghánistánu, poukážou na záměr ODS – ČESKO.plus, včetně vnímání mírového pojetí světa poslankyně Jany Černochové, dá se to označit jako dobrý nápad k… snížení volebního výsledku koalice SPOLU.Zeptáme se kandidátů kandidujících v říjnových volbách, zda budou jako zástupci lidu podporovat, hlasovat pro záměr otevření základny NATO v České republice. Zeptáme se, kdo za smrt 14 příslušníků Armády České republiky může. Kdo je tam svým hlasováním vyslal.Základna USA v Česku je to, řekla bych, „stara píseň“. Dříve Češi odmítli plány vybudování amerického radaru v Brdech. Probíhaly tehdy masové protesty organizované hnutím, tedy iniciativou Ne základnám!Zdá se, že nyní se všechno změnilo, mnozí vítají zahraniční jednotky na české půdě, na Dny NATO chodí obrovské množství návštěvníků. Co se děje s českou společností?Není pochyby, že v české společnosti dochází ke změnám. Mediální masáž má na myšlení lidí vliv. Jedná se o sofistikovanou činnost, jejíž součástí je změnit historická fakta. Od vzniku Československé republiky k dnešní současnosti - České republiky neexistovalo tak cílené působení prostřednictvím medií a vzdělávací soustavy zejména na mladou generaci s výsledkem – nepřemýšlet, neptat se. To potvrzuje i otázka novinářky Fora Johany Hovorkové, ve které se nezeptala poslankyně, za jakým účelem má být v České republice otevřena základna NATO. Zeptala se militantní poslankyně svým způsobem odpovědné za 14 mrtvých příslušníků naší armády: Byla byste pro?Naše iniciativa NE základnám v ČR, z.s. je schopna dokázat, jak dalece se pro občany naší republiky stávají nebezpeční ti, které v dobré víře volí. Kdo umožňuje průjezd americké armády přes naše území na cvičení, ve kterých je nacvičováno obsazování území jiných států, včetně zdokonalení efektivnosti ostrých střeleb. Média a nejeden zákonodárce dokázali vymazat z myšlení lidí, že život v míru, bez strachu ze zabíjení a násilí je důležitější než nové vrtulníky, které budou vzhledem ke zbrojnímu vybavení použity proti komu a kde. Pokládáme a budeme pokládat otázku, kdo hlasoval pro vznik logistického centra NATO v České republice. Dny NATO v Ostravě - Mošnově jsme v předminulém roce navštívili s transparentem ,,NE 3. světové válce“. Až na desítku jedinců, u kterých je v jejich představách a nenávisti zabíjení normální, většina odmítala vyvolat válečný konflikt. Účastníky Dne NATO zajímala technika, k jakému pokroku v letectví i ostatní vojenské techniky došlo. Většina odmítala i možnost legalizace základny NATO v České republice. Proti snaze pana Alexandra Vondry a dalších zákonodárců k instalaci radaru v Brdech iniciativa NE základnám v ČR,z.s. použila petici, ve které měli občané rozhodnout, zda americký radar v Brdech chtějí. Petice měla přes půl milionů podpisů, 69 % občanů České republiky záměr odmítlo.Paní Černochová navrhuje referendum o rozmístění základny NATO v České republice. Jaké výsledky by podle vás toto referendum mohlo přinést?Ve vyhlášeném referendu by paní poslankyně Jana Černochová musela sdělit důvod pro otevření základny NATO v České republice. Oproti roku 2006, kdy se hovořilo o stavbě amerického radaru v Brdech, by měla výhodu, že by jí pomohla významná média a bylo by jen na aktivitách občanů a myslících zákonodárců, aby záměr prostřednictvím referenda nevyšel. Proto jsou říjnové volby roku 2021 nesmírně důležité. Uděláme maximum jako v případě radaru v Brdech, aby záměr některých zákonodárců, Jany Černochové, hájící zájmy voličů takovým pochybným způsobemnevyšel.

https://cz.sputniknews.com/20210905/nato-ma-strach-z-vytvoreni-armady-eu-15725670.html

Karel Adam Ti talibánci v Afghanistanu někdy mají pravdu. 1

kersi ODS, stejně KDU nebo TOP 09 se už v minulosti podíleli na církevním nebo solárním tunelu, takže nic nového u koalice, která má jediné krédo a tím je rusofobie a zvýšení příjmů bohatým jak to už také v minulosti dokázala. Jenže lidi mají krátkou paměť a tak si budeme jejich vládu muset asi zase znovu zopakovat. 0

3

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Jana Petrova

Jana Petrova

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Jana Petrova

česká republika, nato