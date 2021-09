https://cz.sputniknews.com/20210907/jak-uvarit-dokonale-testoviny-zkusene-zeny-v-domacnosti-odhaluji-jednoducha-tajemstvi-15747710.html

Jak uvařit dokonalé těstoviny? Zkušené ženy v domácnosti odhalují jednoduchá tajemství

Jak uvařit dokonalé těstoviny? Zkušené ženy v domácnosti odhalují jednoduchá tajemství

Těstoviny jsou dnes neodmyslitelnou součástí téměř každé domácnosti, neboť jejich vaření je velmi rychlé a jednoduché. Neznamená to však, že každý připravuje... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Ovšem ti, kteří jsou s tímto způsobem přípravy těstovin seznámeni, se dělí na dva mezi sebou nesmiřitelné tábory, kdy jedna strana vidí v přidání lžíce rostlinného oleje do vařících se těstovin jednoznačné výhody, zatímco ta druhá si všímá jen samých záporů.Většina kulinářských expertů se například domnívá, že pokud uvaříte těstoviny bez olivového nebo rostlinného oleje, tak se nakonec slepí a rozvaří.Rostlinný olej navíc podle šéfkuchařů pomáhá dosáhnout struktury „al dente“, což je způsob přípravy těstovin, který se považuje za vrchol kulinářské excelence.Nesouhlasícíoponenti z opačného kulinářského tábora však pokaždé trvajína svém a důrazně nedoporučují přidávat olej do vody. Vysvětlují to například tím, že pod vlivem vysoké teploty olej ztrácí své užitečné vlastnosti, ale navíc jsou těstoviny v něm vařené pak příliš „tučné“.Někteří svůj názor také vysvětlují tím, že přidaní rostlinného oleje nedělá žádný rozdíl a je lepší těstoviny několikrát promíchat, protože přidaný olej stejně vyplave na povrch.Proč některé hospodyňky těstoviny před vařením smaží?Tato jednoduchá intrika vám může pomoci připravit dokonalý pokrm i z těch nejlevnějších těstovin, které si občas můžete koupit. Pánev přitom lépe odhaluje chuť takových těstovinových výrobků. Jak na to?Pro začátek je třeba rozehřát pánev, nalít do ní rostlinný olej a přidat malé množství másla. Poté postupně přidávejtenudle. Těstoviny je pak třeba intenzivně míchat. Doslova za dvě minuty zalijte pánev vroucí vodou, přidejte sůl a potřebné koření. Vařtepod pokličkou až doměkka.Těstoviny lze poté osmažit po dobu dvou minut i na zcela suché pánvi. Pražení pomáhá jakémukoli druhu těstovin udržet si lepší tvar. Při tomto postupu se pak nudle nerozvaří v polévce.

