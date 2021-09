https://cz.sputniknews.com/20210907/jednani-o-odvolani-hany-lipovske-narusili-protestujici-15751176.html

„Přineseme fotky Gazdíka a Sommerové bez respirátorů.“ Protestující narušili jednání výboru sněmovny

„Přineseme fotky Gazdíka a Sommerové bez respirátorů.“ Protestující narušili jednání výboru sněmovny

Volební výbor Poslanecké sněmovny musel hned na začátku přerušit jednání o odvolání Hany Lipovské z Rady České televize. Na místo dorazili příznivci Volného... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T09:55+0200

2021-09-07T09:55+0200

2021-09-07T10:27+0200

česko

politika

poslanecká sněmovna

hana lipovská

jana bobošíková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/13382362_0:234:2243:1495_1920x0_80_0_0_4119f70f5cdfe8b01fb5b1fd2c8252b9.jpg

„Zřejmě bude probíhat jednání bez účasti veřejnosti, takže budete muset odejít pryč,“ cituje portál Idnes slova Petra Gazdíka. Protestující na místo dorazili bez ochrany dýchacích cest.„Jsme místě. Přineseme informace a fotky poslanců bez respirátorů. Zejména pana poslance Gazdíka a Sommerové,“ uvedla na svých sociálních sítích moderátorka Jana Bobošíková, která se rovněž rozhodla spojit své jméno s Volným blokem.Média informovala, že na místě jsou vypnuté kamery, aby ochranka Poslanecké sněmovny mohla demonstranty bez ochrany úst vyvést.Demonstranti na místo dorazili s plakáty. „Odvoláním Hany Lipovské chcete umlčet poslední hlas koncesionářů,“ stojí na jednom z nich.Na místo dorazil rovněž poslanec Lubomír Volný, Marian Bojko, ale i sama Hana Lipovská. Hanu Lipovskou doprovázela Jana Bobošíková.České regionyHana Lipovská v jednom z rozhovorů pro česká média upozornila na skutečnost, že v zemi je velké množství lidí, kteří se cítí, že je nikdo neslyší a nikoho nezajímají.„Zkrátka, že existuje rozdělení mezi těmi nahoře v Praze a námi dole, zejména v regionech. Na toto rozdělení jsem řadu let upozorňovala i ve svých článcích a knížkách a teď je tím pádem docela přirozené i pro voliče a potenciální voliče Volného bloku, že mají možnost dostat hlas, jehož prostřednictvím mohou být slyšet. Koneckonců na to byli zvyklí, už když jsem nastoupila do rady České televize, že já dávám hlasy jejich stížnostem a námitkám, a v tom i nadále pokračujeme, byť na jiném fóru a jiné ploše,“ prohlásila politička pro Parlamentní listy.V rozhovoru dále uvedla, že z jejího pohledu nejhorší věc, za což považuje spojení chobotnice oligarchie, médií a politiky, viděla opravdu velmi zblízka a cítila velké zoufalství, že se s tím nedá nic dělat, pokud nejsou nástroje přímo politické.„Viděla jsem zvůli spravedlnosti či spíše nespravedlnosti, viděla jsem komploty médií a z tohoto hlediska myslím, že to nejhorší už člověk zažil. Na druhou stranu, iluze se vždy ztratí až za boje a za pochodu. A za třetí jsem přesvědčena, že člověk se tím nenechá semlít, pokud umí být v opozici vůči systematické moci, vůči moci, která jde proti lidem. Pokud jste na straně lidí, tak se nemůžete dopustit chyby,“ dodala.

https://cz.sputniknews.com/20210906/primitivni-barbari-kterym-neni-nic-svate-cernochova-se-pustila-do-trikolory-oc-jde-15747317.html

https://cz.sputniknews.com/20210907/ano-nadale-vede-cssd-je-ze-hry-a-koalice-jsou-vyrovnane-15750932.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

politika, poslanecká sněmovna, hana lipovská, jana bobošíková