„Jógu považuji za úžasné cvičení.“ Verešová předvedla v plavkách své ohebné tělo

Slovenská modelka Andrea Verešová se nikdy netajila tím, že jí pohyb není vůbec cizí. Často na sociální síti zveřejňuje příspěvky, ve kterých je vidět, že... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Verešová publikovala na Instagramu video, na kterém ukazuje některé pózy z jógy. Své fanoušky o to více potěšila, jelikož zvolila na cvičení pouze jednodílné černé plavky.Dále uvedla, že ona sama považuje jógu za úžasné cvičení. Kromě toho se pustila i do vysvětlování, že každý cvik má svůj význam a benefit. Podle jejích slov je trocha cvičení za den opravdu jen malá daň za silné, zdravé, pružné a vitální tělo.Nutno podotknout, že si Andrea vysloužila mnoho pochvalných komentářů. „Nemám co dodat. Pecka. A velká pochvala i za nádhernou palubu,“ napsal jí její sledující.Mnoho jejích příznivců, zvláště mužského pokolení, se z takové fotky radovalo. „Andreo, pohled pro bohy, televize si svůj program může strčit někam. Jsi top,“ vzkázal jí její fanoušek.Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

