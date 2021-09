https://cz.sputniknews.com/20210907/kocourek-namaloval-srdicko-na-okne-a-ziskal-si-srdce-tiktokeru-video-15748761.html

Kocourek namaloval srdíčko na okně a získal si srdce tiktokerů. Video

Kocourek namaloval srdíčko na okně a získal si srdce tiktokerů. Video

Ruská dívka uveřejnila na TikToku video se svým kocourkem, které dojalo její sledující i náhodné uživatele internetu. „Umí to svými tlapkami víc než já... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T07:55+0200

2021-09-07T07:55+0200

2021-09-07T07:55+0200

video

kocour

láska

mazlíček

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/472/88/4728876_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_900b236897d122e6f74d56640a0be437.jpg

Hlavním hrdinou nahrávky je černý kocour sedící na parapetu před zamlženým sklem. Nejprve zvedne jednu tlapku a pod úhlem ji přes sklo přesune shora dolů. Pak se pozorně dívá na kresbu, zvedne druhou tlapku a dělá totéž, počínaje levým, v symetrickém úhlu. V důsledku toho kocour nakreslil... srdce.Majitelka kocoura, který se jmenuje Osman, byla tímto okouzlujícím vyjádřením pocitů velmi dojatá, stejně jako uživatelé internetu.„Je to tak sladké, že jsem se skoro rozbrečel!“ napsal jeden uživatel.„I moje nálada se z této sladkosti zlepšila,“ dodala další komentátorka.„Umí to svými tlapkami víc než já rukama,“ okomentoval další.Někteří komentátoři tvrdí, že kocour se snaží dát svému majiteli najevo, že okno je špinavé nebo se ho pokouší otevřít. Uživatel internetu skrývající se pod přezdívkou Sierioga zase předpokládá, že bylo srdce určeno někomu jinému: „Nepleťte se, není to pro vás. Je to pro kočku z domu přes ulici. A pro tebe hovínko do smetí,“ zlomyslně žertoval.Video již získalo přes 270 tisíc lajků.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kocour, láska, mazlíček