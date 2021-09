Matovič otvoril ďalšiu sezónu svojho hulvátstva a opäť sa predviedol v plnej vulgárnosti. Názor

https://cz.sputniknews.com/20210907/matovic-otvoril-dalsiu-sezonu-svojho-hulvatstva-a-opt-sa-predviedol-v-plnej-vulgarnosti-nazor-15754352.html

Štart diskusnej relácie Slovenskej televízie O 5 minút 12 sa jej tvorcom naozaj „vydaril“. Osoby a obsadenie: moderátor Makara, diskutujúci Matovič z OĽaNO a... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Samozrejme, že na úvod ako obvykle smerovala prvá otázka na psychopubertálne indivíduum sediace v kresle financmajstra. A ten, len čo otvoril ústa, začali sa valiť útoky na Smer, na Fica a na Pellegriniho. Každým ďalším jeho vystúpením sa útoky stupňovali. Až sa Kamenický dočkal priamej urážky, že je vagabund. Citujem z dialógu:Kamenický: „Ako je zadĺženosť Slovenska?“ Matovič: „Prečo by som mal vám odpovedať na otázky? Vy ste môj učiteľ? Veď Vy ste vagabund, skorumpovaný zlodej, ktorý je tu zodpovedný za jeden veľký biznis.“ Kamenický: „Koľko bude deficit tento rok?“ Matovič: „Skúšajte svoju mamu, prečo vám to mám vysvetľovať, keď tomu nerozumiete, keď ľudia na ministerstve rozprávajú, že ste nerozumeli základným veciam?“A Makara? Tento poplatný moderátor, dovolím si povedať, že aj sekundant OĽaNO a vládnej koalície, zasiahol, keď Kamenický povedal, že Matovič sa nevyzná vo financiách, pretože Matovič nebol pre neho partner v odbornej debate. Nedokázal odpovedať Kamenickému na jednoduché otázky. A hneď ako ho Kamenický ohodnotil neznalosťou, zakročil Makara a upozornil podpredsedu Smeru, aby debata neskĺzla k osobným urážkam. Na Matovičove útoky o mafii, o zlodejoch, o vagabundovi však rovnako nereagoval. Matoviča neprerušoval, ako jeho súpera a dal jasne najavo, na ktorej strane stojí tento „nestranný“ moderátor. Môže si rovno podať ruky s moderátorom Kapustom za éry vlády HZDS a rovnako angažovanými redaktormi a moderátormi za čias socializmu, s ktorými by si dokonale rozumel v „objektívnosti a nestrannosti“, ako aj v taktike náklonnosti vládnucej strane. Bolo až trápne ho sledovať, ako sa len snažil umlčiavať Kamenického, čo pravidelne robieva poslancom Smeru. Robil som túto prácu, ale hanbil by som sa vôbec vyjsť na ulicu a predplatil by som si jeden kanál, aby som v ňom nikoho nestretol, ak by som niečo také vyprodukoval. Radšej by som sa v televízii už neukázal. Že nemá Makara v sebe ani kúsok cti a serióznosti, dokumentuje už dlhodobo a je mi záhadou, prečo ho v tejto jeho aktivite zodpovední vedúci pracovníci nezahamujú a nenariadia mu, aby bol objektívny?Mimochodom, na strane druhej chápem útoky Matoviča. Je to presne zákonitosť, ktorú poznáme z umierajúceho koňa, ktorý ešte vydáva zo seba posledné kopance. OĽaNO sa deň, čo deň a z týždňa na týždeň blamuje a stráca na percentách aj za pomoci premiéra Hegera, ktorý sa zase predviedol v TA3 v relácii V politike, a tak zloba, despotizmus, vyhrážanie sa, krivé obvinenia a chorobná pomstychtivosť vychádzajúce najmä z Matoviča je zákonitá. Vie, že sa blíži jeho politické parte, ale len politicky to byť nemusí, pretože toľko porušení zákonov a ústavy, či nepriehľadné zadávanie zákaziek môžu skončiť trestno-právne a tak to možno bude aj koniec jeho slobodného občianskeho života, kde sa politické, premení aj na občianske parte.Pre lepší obraz odcitujem aj ďalšie Matovičove zlostné výlevy: „Obludný systém Smer odovzdal kľúčové orgány spravodlivosti do rúk nitrianskej mafie, falošne odsudzovali, falošne oslobodzovali. Bol som zhrozený zo slov generálneho prokurátora. 12 rokov tu bol systematický pokus mafie. Sťahovalo vám riťku, keď ste čítali výpoveď, že na ministerstve financií pôsobila zločinecká mafia. Vy ste páchatelia, vy ste zločinci. Desiatky miliárd, ktoré títo vagabundi ukradli. Desiatky tisíc ľudí bude voliť Smer, lebo kradli a brali úplatky, my nebudeme tých vašich ľudí vagabundov kryť. Nesiahajte na našich ľudí, vy im nesiahate ani po členky. Najväčší tlak proti verejným financiám robí nezodpovedná opozícia, ktorá burcuje ľudí proti opatreniam, proti dodržiavaniu opatrení, proti očkovaniu a toto spôsobuje miliardové výpadky!“A k tomu ďalšie nepresnosti a klamstvá. Haščák je najbohatší človek na Slovensku. To vážne, Igorko? Pozri si rebríček Forbes, generálny prokurátor zakázal konať vo veci Pčolinského! Aj toto myslel Matovič vážne? Predsa vyšetrovateľ, ak získa dôkazy o korupcii Pčolinského, môže znova obviniť bývalého šéfa SIS.Urobte si obraz sami o inteligentnej vybavenosti mozgovne Matoviča. Toto je zbytočné komentovať.

