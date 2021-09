https://cz.sputniknews.com/20210907/ministr-vnitra-hamacek-objasnoval-na-policii-svou-neuskutecnenou-cestu-do-moskvy-15759954.html

Ministr vnitra Hamáček objasňoval na policii svou neuskutečněnou cestu do Moskvy

Ministr vnitra Hamáček objasňoval na policii svou neuskutečněnou cestu do Moskvy

Ministr vnitra Jan Hamáček podával v úterý policistům vysvětlení ohledně neuskutečněné cesty do Moskvy. Jak uvedla Česká televize, policisté měli za Hamáčkem... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

O tom, že dnes bude hovořit s vyšetřovateli, mluvil již v neděli. Dnes však svou výpověď pro média nijak nekomentoval.Připomeňme, že Národní centrála proti organizovanému zločinu zahájila vyšetřování ohledně plánované cesty Hamáčka do Moskvy poté, co server Seznam Zprávy zveřejnil informace o tom, že Hamáček údajně chtěl vyměnit dodávky vakcíny Sputnik V za utajení příčin incidentu ve Vrběticích od roku 2014. Podle slov českého ministra byla plánovaná cesta do Ruska avizována za účelem poskytnutí krytí pro cestu českého velvyslance v Moskvě Vítězslava Pivoňky do České republiky.Na začátku srpna jsme informovali o tom, že předseda české vlády Andrej Babiš vyhověl žádosti Národní centrály proti organizovanému zločinu o zproštění mlčenlivosti Jana Hamáčka kvůli plánované cestě do Moskvy.„Žádost o zproštění mlčenlivosti podala Národní centrála proti organizovanému zločinu 22. července premiérovi a ten jí vyhověl,“ uváděl tehdy Hamáček.Výbuch ve VrběticíchZ výbuchů ve Vrběticích, při kterých zemřeli dva čeští občané, vláda na základě podezření bezpečnostních složek obviňuje Rusko. Moskva svou odpovědnost odmítá.Prezident v minulosti trval na tom, že verzí o příčině výbuchů je více. Nevylučuje ani neodbornou manipulací s municí či snahu zakrýt „manko“ v muničním skladu. V rozhovoru pro CNN Prima News Zeman řekl, že zpráva BIS neobsahuje konkrétní důkazy o zapojení ruských zpravodajců do výbuchů.Naopak premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) tvrdí, že existuje pouze jedna vyšetřovací verze.Kauza Vrbětice způsobila diplomatickou roztržku mezi Českou republikou a Ruskem. Obě země si vzájemně vyhostily členy zastupitelských úřadů a omezily jejich počet na 7 diplomatů a 25 administrativních a technických pracovníků. Rusko navíc zařadilo Českou republiku na seznam nikoliv přátelských zemí, na kterém jsou ještě Spojené státy americké.

