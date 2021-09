https://cz.sputniknews.com/20210907/odporuje-to-me-vire-memu-rozumu-memu-poznani-fiala-nechce-manzelstvi-pro-vsechny-15755185.html

„Odporuje to mé víře, mému rozumu, mému poznání.“ Fiala nechce manželství pro všechny

Český politik a předseda ODS Petr Fiala včera zveřejnil informační brožuru, ve které popsal svůj pohled na různé oblasti veřejného života. Co se týká... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

„Od A do Z” jsou - řečeno s básníkem - takové „pravdy okamžiku“, uvádí se na začátku statusu. „V té spontánnosti a nesystematičnosti odpovědí se možná přece jen trochu ukazuje, co si myslím, co jsem dělal a jaký jsem. Pokud se o mně chcete dozvědět trochu víc, přeji příjemné čtení,“ napsal Fiala na svém Twitteru.Politik mimo jiné popsal svůj postoj ohledně alkoholu, Jamese Bonda, dovolené, fotbalu, gastronomie a také například jazzu. Ale nejvíc kontroverze vyvolal jeho postoj k manželství a rodině.„Rozbíjená, zpochybňovaná, nahrazovaná, ale přesto přirozená, základ našeho života, společnosti, součást lidského světa, která dává životu smysl. Rodina je pro mě důležitá, jsem vděčný svým rodičům, jakou rodinu vytvářeli, a se svou ženou a svými dětmi se snažím o totéž. Věřím v rodinu, kterou společně zakládají muž a žena. Jsem přesvědčen, že jedině svazek muže a ženy je manželstvím. Nebráním nikomu, aby žil, s kým chce a jak chce. Ale po mně nikdo nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené. Odporuje to mé víře, mému rozumu, mému poznání. Tak to prosím taky respektujte. „Tradiční” rodinu musí společnost v zájmu svého přežití chránit. Už bychom s tím měli začít, než bude pozdě. Na rodinu mi nesahejte,“ píše Fiala.Právnička v iniciativě Jsme fér (manželství pro všechny) Adéla Horáková kritizovala politika za taková slova na svém Twitteru.Takový postoj k netradičnímu manželství urazil také LGBT aktivistu Kryštofa StupkuSPOLU je volební koalice českých politických stran. Vznikla v roce 2020 a je složena z bloku liberálně konzervativních opozičních stran. Tvoří ji Občanská demokratická strana, KDU-ČSL a TOP 09. Lídrem koalice je Petr Fiala.Kdo vyhraje volby?Nový volební průzkum agentury Median odhalil, že v srpnu by volby do Poslanecké sněmovny opět vyhrálo hnutí ANO.Předvolebním průzkumům nadále vévodí hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, v srpnu by získalo 27 procent hlasů, což je oproti červencovému průzkumu o jeden procentní bod více. Druhé a třetí místo by obsadily koalice Spolu a Piráti a STAN. V srpnu mají téměř stejný výsledek. Koalice Spolu by získala 21 procent hlasů, třetí Piráti a STAN by získalo 20,5 procent hlasů.

VB158 ods ještě existuje ? děkujeme odejděte není doba kterou by jste nezničili 0

bobo Fiala je nemožně nudný politik,to si tedy vybral téma,najednou. Nevěřím mu ani slovo,je jako šedá myš,co běhá stále dokola. 0

