https://cz.sputniknews.com/20210907/pani-lipovska-je-velkym-reputacnim-problemem-reakce-politiku-na-situaci-s-odvolanim-lipovske-15752910.html

„Paní Lipovská je velkým reputačním problémem“ . Reakce politiků na situaci s odvoláním Lipovské

„Paní Lipovská je velkým reputačním problémem“ . Reakce politiků na situaci s odvoláním Lipovské

Sotva se objevila zpráva od iDNESu, že volební výbor jednomyslně doporučil Poslanecké sněmovně odvolání Hany Lipovské z Rady České televize, se hned někteří... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T13:25+0200

2021-09-07T13:25+0200

2021-09-07T14:01+0200

česko

reakce

politici

odvolání

hana lipovská

rada čt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/16/12252865_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6a5ee047a5a86ddc0bdf255e1159485f.jpg

Jak se připomíná ve článku iDNES, Lipovská kandiduje za Volný blok a vede kandidátku v Pardubickém kraji, a přesto neopustila místo v radě.„Možná ne de iure, ale de facto ztrácí svoji nezávislost,“ vysvětlil poslanec za ANO Patrik Nacher svůj důvod, proč podporuje, že musí známá ekonomka skončit v Radě ČT.Ze článku vyplývá, že jednání volebního výboru o odvolání Lipovské navrhla zařadit do programu poslankyně Olga Sommerová z Liberálně ekologické strany (LES), která ve Sněmovně nahradila Dominika Feriho z TOP 09 po jeho rezignaci. Svou iniciativu argumentovala tím, že ekonomka ve veřejném prostoru zastupuje vyhraněný politický směr, za který se také rozhodla kandidovat v říjnu do Sněmovny.Lipovská ze své strany trvá na tom, že zákon neporušuje.Někteří politici zveřejnili svou reakci na sociální síti.„Paní Lipovská se rozhodla kandidovat ve volbách za uskupení, které otevřeně hlásá nenávist k druhým a šíří jednu lež za druhou. Z tohoto důvodu teď v Radě ČT nevyvíjí žádnou činnost. Je správně, že ji Volební výbor PS doporučil odvolat. Na plénu Sněmovny budeme hlasovat pro,“ vřele ukázala svou připravenost šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.„Paní Lipovská je velkým reputačním problémem Biskupské konference, která ji do rady ČT nominovala. Kdyby teď biskupové podpořili stanovisko volebního výboru, bylo by to sympatické uznání chyby a my bychom si mohli myslet, že to nejsou většinově alibisté,“ přitakuje předchůdce Pekarové v čele strany Miroslav Kalousek.Souznění návrhu Sommerové vyslovil mimo jiné politický komentátor Alexandr Mitrofanov.„iDNES: Volební výbor doporučil Sněmovně odvolání Lipovské z Rady ČT kvůli její kandidatuře ve volbách. Jde do nich za Volný blok v Pardubickém kraji. Projevy normálnosti vždycky potěší. Nemíním tím sl. Lipovskou,“ zveřejnil komentář na Twitteru.Jiný názor zastává prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.„Jak pokrytecké! Když mediální radní kandidovali za ODS nebo KDU-ČSL, bylo absolutní ticho. Proto jde jen o licoměrnost,“ vyzdvihl.Připomeňme, že v druhé polovině srpna Lipovská poskytla portálu Parlamentní listy rozhovor. V něm prozradila, jak se cítí, kdy kandiduje poprvé za politickou stranu, promluvila o České televizi a také o dluhu země a jak jej vyřešit.Uvedla, že je pro ni velká čest kandidovat poprvé za politickou stranu a jezdit s volebním autobusem města. Uvedla, že tuto čest považuje jak za Volný blok, tak i obecně, protože podle ní máme v České republice mnoho lidí, kteří mají po dlouhou dobu pocit, že je nikdo neslyší, že je nikdo neposlouchá, že nikoho nezajímají.„Zkrátka, že existuje rozdělení mezi těmi nahoře v Praze a námi dole, zejména v regionech. Na toto rozdělení jsem řadu let upozorňovala i ve svých článcích a knížkách a teď je tím pádem docela přirozené i pro voliče a potenciální voliče Volného bloku, že mají možnost dostat hlas, jehož prostřednictvím mohou být slyšet. Koneckonců na to byli zvyklí, už když jsem nastoupila do rady České televize, že já dávám hlasy jejich stížnostem a námitkám, a v tom i nadále pokračujeme, byť na jiném fóru a jiné ploše,“ podotkla.Poznamenala, že tu nejhorší věc, za což považuje spojení chobotnice oligarchie, médií a politiky viděla opravdu velmi zblízka a cítila velké zoufalství, že se s tím nedá nic dělat, pakliže nejsou nástroje přímo politické.

https://cz.sputniknews.com/20210728/hampl-skutecnym-vitezem-deni-udalosti-poslednich-dnu-je-reditel-ceske-televize-petr-dvorak-15292415.html

Miroslav Zita Lipovská vadí především lidem, kteří jsou i se svými rodinami živi z peněz ČT. Tak jako evidentní příklad čarodějnice Somerové a její familie. Proto tahle zdrápanina Somerova nejvíce řve a brání svého chlebodárce., ale ona se mýlí, jelikoz peníze které dostává od křiváka Dvořáka, jsou peníze od občanů této země. Takže koho tahle zdrápanina brání? koncesionari to nejsou. 5

Seki18 Souznění ksindlů jako Sommerová, Mitrofanov, Pekarová, .... nic neříká o podstatě problému - ti jsou známí zapšklí nenávistní a parazitující svoloč. 5

2

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

reakce, politici, odvolání, hana lipovská, rada čt