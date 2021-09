https://cz.sputniknews.com/20210907/po-skandalu-se-spanelskou-tenistkou-vyjadruji-krejcikove-fanousci-podporu-15758725.html

Po skandálu se španělskou tenistkou vyjadřují Krejčíkové fanoušci podporu

Po skandálu se španělskou tenistkou vyjadřují Krejčíkové fanoušci podporu

Tenistka Barbora Krejčíková má za sebou těžký osmifinálový zápas na US Open proti Garbiñe Muguruzaové. Česká sportovkyně sice vybojovala postup do čtvrtfinále... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T21:16+0200

2021-09-07T21:16+0200

2021-09-07T21:16+0200

celebrity

zdraví

podpora

tenis

barbora krejčíková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/708/57/7085732_0:110:2240:1370_1920x0_80_0_0_f131c6ace1cf411edfd5434f46094424.jpg

Zmiňme, že během minulého utkání na Krejčíkovou dopadla zdravotní indispozice.V médiích se psalo o tom, že závěr zápasu proti Muguruzaové byl nestandardní: Barbora seděla na lavičce s hlavou v dlaních, zhluboka dýchala, po několika minutách se ztěžka zvedla a podpíraná dvěma lidmi pomalu zamířila do šatny.K tradičnímu pozápasovému interview na kurtu vůbec nedošlo.Během zápasu Krejčíková s fyzioterapeutkou zmizela na devět minut v šatně, cestou do ní naznačovala, že se jí točí hlava. Avšak po pauze nepůsobila svěžeji, mezi fiftýny si brala svůj čas a co chvíli se odcházela otřít ručníkem, čímž rozčílila španělskou sokyni.„Tak neprofesionální,“ vyjádřila se k postupu Krejčíkové Muguruzaová.Během tiskové konference Španělka přišla s poněkud delším komentářem.„O takových věcech se radši nebavme. Každý ať si udělá názor sám. Hráčka by měla vědět, jak se má v určitých momentech chovat a je pravda, že jsem nebyla nadšená, jak vypadal konec zápasu,“ uvedla Muguruzaová.Sledující se rozhodli podpořit Krejčíkovu před dalším zápasem.„Ignorujte hejtry, hrála jste brilantně a hodně štěstí do dalšího zápasu... Pojďme až k tomu dalšímu titulu GS,“ stojí v poznámce od uživatele s nickem A.R.T.„Doufám, že jste OK,“ vyslovila naději Petra Janušková.„Gratulace a doufám, že jste již v pořádku,“ uvedla Martina Tomášková.„Držím palce pro další zápas, snad na tom budeš líp,“ poznamenal uživatel se jménem Gorila.„Bravo, Báro! Hlavně, ať jste zdravotně v pořádku! Držíme palce!!!! Megahrůza se hloupě obhajuje, když Vás nedokázala porazit,“ odsoudila chování Španělky Andrea Petriková.Zmiňme také, že mezi ty, kdo podpořil Barboru ve stresové situaci, je globální stratég, kouč top manažerů, olympijských vítězů, umělců a autor bestselleru The Positive Leader Jan Mühlfeit.„Bomba, Báro… velká bojovnice,“ neskrýval své nadšení kouč, mezi jehož klienty patří například biatlonistka Gabriela Koukalová, atletka Denisa Rosolová, moderní pětibojař David Svoboda.Nechyběla podpora ani od znalců tohoto druhu sportu.„Jiné hráčky by zápas vzdaly, ty jsi i přes evidentní zdravotní indispozice bojovala dál!“ napsal portál tennischampion.cz.

https://cz.sputniknews.com/20210613/cesky-tenis-slavi-krejcikova-se-siniakovou-vyhraly-ve-ctyrhre-na-french-open-14820944.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zdraví, podpora, tenis, barbora krejčíková