https://cz.sputniknews.com/20210907/podstatne-je-pro-co-realne-zveda-ruku-kdyz-se-o-tom-hlasuje-postreh-o-prekvapeni-od-opozice-15751692.html

„Podstatné je, pro co reálně zvedá ruku, když se o tom hlasuje.“ Postřeh o překvapení od opozice

„Podstatné je, pro co reálně zvedá ruku, když se o tom hlasuje.“ Postřeh o překvapení od opozice

Český videoherní designér, scenárista a režisér Daniel Vávra, který je zároveň zakladatelem a předsedou správní rady Společnosti pro obranu svobody projevu... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T11:37+0200

2021-09-07T11:37+0200

2021-09-07T11:37+0200

česko

volby

opozice

hlas

svoboda projevu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/218/66/2186689_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_351b6126fac8ffbabd1a4e362c245f70.jpg

„Většina lidí, na to koho bude volit, odpovídá v poslední době zoufalým pohledem. Když se o tom bavíme, většinou by chtěli volit něco, co z nějakého záhadného důvodu neexistuje - pravicovou konzervativní stranu, která není debilní, středovou stranu, která nechce progresivistické agendy ze západu, eventuálně konzervativní levici, kterou zajímají její voliči a ne hipstr smetánka z Prahy a blaho lidí na opačném konci světa,“ uvedl na začátek Vávra.Autor statusu se domnívá, že je nejlepší se podívat, jak která strana hlasovala, když se rozhodovalo o něčem, na čem jim záleží.„A to se pak jeden nestačí divit, že rádoby konzervativní pravice hlasuje jako socialistická levice a naopak ‚populistická autoritativní strana‘ hlasuje pro ochranu osobních svobod, což tedy s jejím údajným autoritářstvím nejde moc dohromady,“ poznamenal.Následně odkázal na analýzu skutečných hmatatelných kroků a postojů politických stran k obraně svobody, nebo naopak k prosazování jejího omezování „pod rouškou nejrůznějších hejt spíčů a boje z fejk ňůs“.Dále zdůraznil, že pokud lidem záleží na svobodě a vadí jim rozmáhající se cenzura, názorná tabulka v odkazu poskytuje přehled, jak se která strana doposud chovala.„A z ní se ukazuje, že je zdá se lepší volit strany ‚populistické, autoritativní a oligarchické, extremistické a s odřenýma ušima i konzervativní‘, než rádoby ‚liberály‘ s autoritářskými sklony, kteří chtějí předat veškerou moc úřednickému molochu v cizině, eventuálně zavírat lidi do vězení za verbální projevy,“ poznamenal Vávra.Podle jeho názoru je vcelku jedno, co o kom kdo škaredého říká, jestli někdo údajně tuneluje svojí stranu, nebo o čem plamenně vykládá, že jednoho krásného dne bude dělat.„Podstatné je, pro co REÁLNĚ ZVEDÁ RUKU, KDYŽ SE O TOM HLASUJE. A to je panečku někdy překvapení. Musím se přiznat, že mi je vcelku jedno, jestli někdo zneužil svého syna a rozkrádal dotace, protože mnohem více se mě dotýká, jestli se budu moct i v budoucnosti svobodně vyjadřovat, jestli mi neseberou zbraně a nebudou mi povinně nařizovat, jak se mám léčit, co si mám myslet, co můžu a nemůžu dělat se svým majetkem,“ podotkl autor komentáře.Na závěr vyzdvihl, že na stránkách dotyčné společnosti se lze dočíst, co chystá v tomto směru EU, na kterou se tak rádi odkazují třeba Piráti.Uveďme, že společnost na podzim 2020 poprvé oslovila parlamentní strany s peticí proti omezování svobody projevu na sociálních sítích a poté publikovala přehled reakcí jednotlivých stran. Společnost průběžně sleduje jejich veřejná vyjádření k tématu svobody projevu a souvisejícím (factchecking, dezinformace aj.).„Jednou z nejčastějších záminek pro omezování svobody projevu je tzv. boj s ‚dezinformacemi‘ a s blíže neurčenou ‚nenávistí‘. Tomuto fenoménu se věnovaly tři naše otázky, kde jsme se ptali i na postoje stran k legislativním záměrům Evropské komise, které mají vést k odstraňování legálního (avšak údajně ‚zraňujícího‘) obsahu a k zařazení verbálních projevů tzv. nenávisti mezi závažné trestné činy. Hlavní promotéry tohoto narativu u nás jsou především Piráti, částečně také Top09, kterým pomáhají názorově blízké factcheckingové organizace. Bohužel i odpovědi ODS jsou v této otázce poměrně vyhýbavé,“ stojí v publikaci.Analýza ukázala, že u České pirátské strany, ale částečně i u KDU-ČSL a STAN je vidět snaha nechat o cenzuře českých občanů rozhodovat v zahraničí, především v unijních orgánech, a neregulovat platformy na národní úrovni.„Neměli bychom zapomenout na ‚zvací‘ dopis několika poslanců z listopadu 2019, který vybízel americký kongres k ještě přísnější filtraci uživatelského obsahu globálními platformami. Pod dopisem jsou podepsáni poslanci Farský (STAN), Bartošek (KDU-ČSL), Langšádlová (Top09), Lipavský (Piráti), Bžoch (ANO), Veselý (ČSSD) a Žáček (ODS),“ vyplývá z publikace.Co se týče svobody projevu ve volebním programu, výsledek patřičné rešerše byl publikován v samostatném článku.„Jednoznačné přihlášení se ke svobodě projevu bez berliček o nebezpečnosti ‚fake news‘ je v programech TSS, SPD a ANO. Velmi stručná zmínka o podpoře je u SPOLU, Volného bloku a KSČM. Společný program Pirátů a STAN věnuje mnohem více pozornosti ‚válce s dezinformacemi´,“ stojí v publikaci.

https://cz.sputniknews.com/20210323/kdyz-se-zapadni-demokracie-pohrbi-tak-tu-nikdo-nezustane-znamy-herni-vyvojar-vavra-varoval-pred-13371540.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

volby, opozice, hlas, svoboda projevu