https://cz.sputniknews.com/20210907/protestujici-na-kanadskeho-premiera-hodili-kameny-15750689.html

Protestující na kanadského premiéra hodili kameny. Video

Protestující na kanadského premiéra hodili kameny. Video

Demonstranti hodili hrstku malých kamenů na kanadského premiéra Justina Trudeaua. S takovými informacemi přišla místní televize CBC. 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T09:04+0200

2021-09-07T09:04+0200

2021-09-07T10:16+0200

svět

justin trudeau

incident

kameny

multimédia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/625/91/6259128_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_8908706b665cd1bd48add9b03612f02f.jpg

Poznamenává se, že k incidentu došlo po volebním shromáždění, kdy se Trudeau chystal nastoupit do autobusu. Premiéra obklíčili demonstranti, z davu na něj vyletěla hrst štěrku.Trudeaua podle svých slov nebyl zraněn.Televizní kanál uvedl, že nejde o první setkání lídra liberální strany, které provázejí protesty. Dříve kvůli protestům jedno ze shromáždění muselo být zrušeno.Podle Global News lidé, kteří házeli štěrk, protestovali proti očkování proti koronaviru.Kanada plánuje uspořádat předčasné parlamentní volby 20. září.Na začátku srpna během předvolebního mítinku předseda hnutí ANO premiér Andrej Babiš schytal vajíčkem. POlicisté museli zakročit proti několika lidem. Šlo o odpůrce šéfa současné vlády.Ten den předseda vlády v obci, kde žije, podepisovale knihu a pozval lidi na zmrzlinu.„Z ničeho nic jsem uslyšel křik vajíčkář, vajíčkář,“ uvedl z místa fotograf Blesku, který celý incident pozoroval.Když policisté chtěli muže naložit do auta, došlo k vyostření situace.„Zastávali se zadrženého a obklíčili policejní auto a pokřikovali na policisty: ‚Pusťte ho, pusťte ho!‘,“ doplnil fotograf z místa události.Stejný vývoj měla situace, když těžkooděnci chtěli naložit do auta dalšího zadrženého muže.

https://cz.sputniknews.com/20210903/ma-diru-v-krku-policista-na-protestu-v-bratislave-strelil-obcana-z-metrove-dalky-video-15712620.html

Červenáček Až takhle kruté věci se po světě dějí... ! 🐸🐸🐸🐸 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

justin trudeau, incident, kameny, multimédia