„Rány se nehojí.“ Starosta Jaroslavle promluvil o hokejové tragédii, při které zemřeli také tři Češi

„Karla Rachůnka jsem vedl už předtím v Dynamu Moskva a v Jaroslavli to byl nejlepší obránce mužstva. Josef Vašíček zase patřil k tahounům v útoku. Mladého Honzu Marka jsem trénoval už v Třinci. Když jsme se tehdy před deseti lety v červenci vraceli do Jaroslavle pro bronzové medaile, říkal mi, jak už by se chtěl vrátit do Česka, že to bude jeho poslední sezona v Rusku... Všichni to byli špičkoví hráči. Já byl ale hodně svázaný s masérem, doktorem a vedoucím mužstva, které jsem v Jaroslavli zažil už v roce 2001 a oni tam i po deseti letech pořád byli. Naše rodiny se navštěvovaly, hráli jsme spolu tenis. Právě na tyhle lidi kolem mužstva mám vzpomínky, měli jsme k sobě věkově blíž, byli jsme kamarádi,“ uvedl Vůjtek starší.