https://cz.sputniknews.com/20210907/roskosmos-prijal-k-pouzivani-druzici-pro-monitoring-arktickeho-klimatu-15749397.html

Roskosmos přijal k používání družici pro monitoring arktického klimatu

Roskosmos přijal k používání družici pro monitoring arktického klimatu

Letové testy první ruské družice Arktika-M pro sledování klimatu arktické oblasti byly dokončeny, kosmická přístroj byl přijat k používání, informoval... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T08:37+0200

2021-09-07T08:37+0200

2021-09-07T08:37+0200

věda a technologie

roskosmos

arktida

družice

klimatické změny

klima

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/1b/13253985_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_1e39ee24037aecba6b6ddc2224098cda.jpg

„Státní komise zvážila výsledky letových zkoušek, bylo rozhodnuto o dokončení testů a bylo doporučeno předat systém Arktika-M s kosmickou lodí Arktika-M číslo 1 k používání,“ uvádí se ve zprávě na webu státní korporace.První družice Arktika-M byla vypuštěna v únoru 2021. Přístroj s odhadovanou životností sedm let bylo vyroben v NPO Lavočkina (Vědecko-výrobní sdružení S. A. Lavočkina). Řeší otázky operativní meteorologie, hydrologie, agrometeorologie, monitorování klimatu a životního prostředí v arktické oblasti. Za tímto účelem je družice vybavena dvěma multispektrálními skenovacími zařízeními, která vytvářejí multispektrální obrazy mraků a zemského povrchu ve viditelných a infračervených rozsazích.Kromě toho je Arktika-M vybavena heliogeofyzickou aparaturou k monitorování a předpovídání aktivity slunečních erupcí a radiačních podmínek v kosmickém prostoru v blízkosti Země, a také aparaturou k předávání meteorologických informací a signálů z nouzových rádiových majáků mezinárodního vesmírného pátracího a záchranného systému KOSPAS-SARSAT.Ruská orbitální konstelace pro monitorování klimatu a životního prostředí v arktické oblasti se bude skládat ze dvou družic Arktika-M. To zajistí nepřetržité monitorování zemského povrchu a moří Severního ledového oceánu za každého počasí. Vypuštění druhé Arktiky-M je naplánováno na rok 2023, v letech 2024-2025 budou k dispozici další tři družice. Po roce 2025 je má nahradit pět družic Arktika-MP nové generace.Roskosmos rozhodl o nové orbitální stanici RuskaVědeckotechnická rada Roskosmosu navrhla vytvořit národní ruskou orbitální služební stanici a rozhodla se zahájit technický návrh jejího vzhledu. S takovou zprávou přišla státní korporace.Ve zprávě se rovněž praví o tom, že se rada rozhodla zahájit technickou studii návrhu nové orbitální stanice a zajistit vypracování návrhu stanice v rámci současného federálního vesmírného programu na období do roku 2025.Provoz Mezinárodní vesmírné stanice je naplánován do roku 2028. V tuto chvíli je známo o dohodách partnerských zemí o provozu stanice do roku 2024 včetně.

https://cz.sputniknews.com/20210903/vedci-vysvetlili-dramaticke-otepleni-klimatu-pred-55-miliony-let-15697402.html

Červenáček Potom s našimi fašistickými genetickými odpady o tom jen argumentačně napřímo nediskutujte, polud nemáte min. 1 promile nebo nejste vladimir007. 🐸🐸🐸🐸 0

1

arktida

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

roskosmos, arktida, družice, klimatické změny, klima