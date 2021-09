https://cz.sputniknews.com/20210907/rusko-a-syrie-poprve-usporadaly-spolecne-cviceni-pilotu-vrtulniku-v-syrske-pousti-15754021.html

Rusko a Sýrie poprvé uspořádaly společné cvičení pilotů vrtulníků v syrské poušti

Společné cvičení syrských a ruských pilotů vrtulníků se konalo poprvé za dobu součinnosti obou zemí v poušti v Syrské arabské republice, oznámil novinářům... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

„Ukončili jsme dnes poslední etapu letového a taktického cvičení Letectva Sýrie a Letectva Ruska. V průběhu cvičení byly řešeny otázky součinnosti mezi armádním letectvem Sýrie a RF při plnění úkolů likvidace předem zadaných a nenadále se objevujících cílů na území arabské republiky. A také otázky taktického výsadku spolu se syrským armádním letectvem,“ oznámil Jermakov a dodal, že jde o první cvičení pilotů vrtulníků Ruska a Sýrie.Podle jeho slov bylo cvičení provedeno na vysoké úrovni. Mluvčí syrského letectva ze své strany prohlásil, že podobná cvičení jsou pro syrské letce důležitá.Cvičení se zúčastnily z ruské strany transportní vrtulníky Mi-8 a útočné Ka-52, syrská strana použila Mi-24. Cvičení probíhalo v syrské poušti v podmínkách maximálně přiblížených bojovým.Ruské Vzdušně kosmické síly se nacházejí v Sýrii od roku 2015. Za tuto dobu díky pomoci ruských pilotů osvobodila syrská vládní armáda prakticky celé území republiky od bojovníků islamistických skupin.

