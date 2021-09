„S ním odešel další kus starého normálního světa.“ Známé osobnosti ČR a SR reagují na smrt Belmonda

https://cz.sputniknews.com/20210907/s-nim-odesel-dalsi-kus-stareho-normalniho-sveta-zname-osobnosti-cr-a-sr-reaguji-na-smrt-belmonda-15753492.html

Ke smutné zprávě o odchodu legendárního herce Jeana-Paula Belmonda se vyslovují představitelé české a slovenské politické scény, sportu a showbyznysu. 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Jedním z prvních, kdo emotivně zareagoval na událost, byl předseda české vlády Andrej Babiš. „Policajt nebo rošťák. Zvíře. U konce s dechem. Veselé Velikonoce. Bezva finta. Samotář. Nenapravitelný. Víte, o kom mluvím, už jste to jistě četli. <…> Zemřel Jean-Paul Belmondo. Frajer, kterého jsem vždy obdivoval a který mě uměl pobavit. Bude mi chybět,” vyjádřil se premiér.„Odešla jedna z hereckých legend a s ní, bohužel, další kus toho starého normálního světa. V tichém zastavení nad konečností našeho bytí bychom se možná měli zamyslet, kam se náš svět momentálně ubírá, když téměř každá z hereckých legend, a můžeme jmenovat nejen Belmonda, ale také třeba Bridgitte Bardotovou či Alaina Delona, je k dnešnímu světu tak moc, ale opravdu tak strašně moc kritická…Neděláme něco špatně? Nemají tyhle legendy pravdu?“ stojí v příspěvku předsedkyně Trikolóry Zuzany Majerové Zahradníkové.„Těžko se taková zpráva vůbec přijímá. Je mi to nesmírně líto. Kdo by ho neznal? Kdo nechtěl být borcem jako on? Kdo neměl rád jeho úsměv? Jeho pohoda a umění hrát, nás bavili v každém filmu. Vyrůstali jsme na jeho filmech. Zejména my, co jsme zažili socialismus, víme, jak jsme se těšili na sobotu večer, kdy měl jít jeho film. Byl to pro nás svátek. Je to velká ztráta. Čest jeho památce, odešel skutečný velikán filmového průmyslu. Vyjadřuji soustrast jeho blízkým,“ okomentoval smutnou událost bývalý předseda Národní rady Slovenské republiky Andrej Danko.„Sympatický darebák, vždy galantní a připravený ochraňovat slabé. Herecká ikona se šarmantním úsměvem dnes opustila jeviště života. Jean-Paul Belmondo zůstane navždy v našich vzpomínkách v celé řadě filmů, přes které vstupoval do našeho diváckého světa. Čest jeho památce,“ napsala poslankyně NR SR Ľubica Laššáková.„Svět už nebude takovej, jako dřív... R.I.P.“ uvedl známý právník Tomáš Tyl.Herečky a modelky se také vyslovily k odchodu Belmonda.„RIP. Legenda. Nikdy nezapomenu,“ poznamenala Eva Decastelo.„Navždy odešel nejvíc sexy švihák EVER. Neodolatelný, nenezapomenutelný.. sbohem.. odpočívej v pokoji.. LE MAGNIFIQUE..ADIEU..MERCI..JPB,“ napsala Simona Krainová.„RIP BÉBEL.GRAND LEGEND. Úžasný herec. Skvělý Kaskadér. Největší frajer s čistým srdcem... Nikdy nezapomeneme,“ vyslovila se Andrea Verešová.Stranou nezůstali ani představitelé českého sportu.„Děkuji za všechno, co jste pro mě udělal! Veškerý smích, všechna husí kůže. Nikdy nezapomenu. A já vás budu navždy milovat!“ stojí v komentáři snowboardistky a lyžařky Ester Ledecké.Legendární francouzský herec Jean-Paul Belmondo zemřel 6. září ve věku 88 let. Oznámil to jeho advokát.„Nějaký čas už byl hrozně unavený. Odešel poklidně,“ uvedl právník Michel Godest.Jean-Paul Belmondo se do paměti diváků zapsal nejen jako velká filmová hvězda, ale i jako jeden z nejznámějších symbolů Francie. Na svém kontě má přes osm desítek filmů. Zhruba od poloviny 60. let hrál téměř výhradně hlavní role.Ztvárňoval šarmantní a často i bláznivé hrdiny, kterým nechyběla špetka arogance i cynismu. Belmondo bavil diváky v nespočtu komedií, ale stejně tak dobře hrál i ve vážných i akčních filmech, a to i za doprovodu hudby legendárního italského skladatele Ennioa Morriconeho, který tento svět opustil loni v červenci (Kořist, Strach nad městem, Dobrodruh a Profesionál).

