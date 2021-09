https://cz.sputniknews.com/20210907/setkani-lidru-slavkovskeho-formatu-hranice-se-zavirat-nebudou-pro-afghance-v-evrope-misto-neni-15759644.html

Setkání lídrů Slavkovského formátu: Hranice se zavírat nebudou. Pro Afghánce v Evropě místo není

Setkání lídrů Slavkovského formátu: Hranice se zavírat nebudou. Pro Afghánce v Evropě místo není

Premiéři České republiky, Slovenska a Rakouska mají za sebou setkání v rámci Slavkovského formátu na zámku Lednice v České republice. Hovořili o uzavírání... 07.09.2021, Sputnik Česká republika

Hranice se už určitě zavírat nebudou jako v březnu 2020. Řešením je co nejvyšší proočkovanost obyvatelstva proti onemocnění covid-19. Na dnešním setkání se na tom shodli všichni tři lídři.Rakouský kancléř Sebastian Kurz připomněl, že s virem se musíme naučit žít a zbraní proti němu je očkování. Český premiér Andrej Babiš ujistil, že nebude ani žádný lockdown.Kurz jasně odmítl myšlenku zavírání hranic. „Vede to k výrazným ekonomickým škodám,“ prohlásil na společném brífinku premiérů a připomněl problémy pro exportní ekonomiku i cestovní ruch. „Budeme se muset s virem naučit žít, virus nezmizí,“ připomněl Kurz. Pokud si někdo myslí, že je potřeba jiné opatření, než je očkování, čili zavírat školy nebo hranice, tak tato opatření by se musela zavádět i za rok či tři roky, dodal Kurz.„Zavírání hranic už nepřichází v úvahu,“ doplnil slovenský premiér Heger s tím, že očkování je silnou zbraní, ačkoli Slovensko má nejnižší proočkovanost z těchto tří zemí. Propad ekonomiky během pandemie byl podle premiérů tak výrazný, že se to nemůže opakovat.Babiš konstatoval, že v řadě zemí Evropské unie začíná opět narůstat počet případů, proto je na místě ostražitost. Podle premiéra Babiše je řešením přesvědčit lidi, aby se dali naočkovat. Premiéři opětovně vyzvali lidi k vakcinaci. „Jedinou účinnou zbraní proti šíření covidu-19 zůstává očkování,“ shodli se partneři.Kurz zároveň na brífinku poděkoval Babišovi za ekonomickou spolupráci v posledních letech. „Česká republika je náš nejdůležitější obchodní partner v tomto regionu,“ připomněl.O AfghánistánuKromě jiného hovořili lídři i o situaci v Afghánistánu. Všichni se shodli na tom, že je potřeba pomáhat Afgháncům v jejich zemi, protože v Evropě pro ně místo není. Nechtějí, aby se opakoval rok 2015 a uprchlická krize. Podle Babišových slov je tam situace stále nepřehledná, kvůli čemuž je svolán neformální summit špiček EU na šestého října.Jednání premiérů se uskutečnilo v rámci setkání Slavkovského formátu. Vznikl v roce 2015, jeho cílem je prohlubovat vzájemnou regionální spolupráci tří sousedních zemí - Slovenska, Česka a Rakouska.

