Tálibán představil novou afghánskou vládu

07.09.2021

Hassan Achund se stal premiérem, Seradžuddin Hakkani byl jmenován do čela ministerstva vnitra; šéfem rozvědky je Abdul Hak Wasik. Kromě toho byl ministrem školství jmenován šejk Mawlawi Nurulláh Munir, ministrem hospodářství byl jmenován Muhammad Hanif a šéfem centrální banky země pak mulla Muhammad Idris.Ohlášené složení afghánské vlády je spíše prozatímní, nikoli trvalé, řekl na tiskové konferenci mluvčí Tálibánu Zabiulláh Mudžáhid.„Ohlášená vláda je prozatímní, nikoli trvalá,“ řekl mluvčí Tálibánu na tiskové konferenci vysílané televizí Al-Džazíra.Včera hnutí Tálibán zaslalo pozvánky Turecku, Číně, Rusku, Íránu, Pákistánu a Kataru na slavnost u příležitosti vyhlášení složení vlády, oznámila televizní stanice Al-Džazíra s odvoláním na zdroj v tomto hnutí. Mluvčí tálibánců Ahmadulláh Muttaqi 6. září oznámil, že přípravy na vyhlášení složené nové vlády Afghánistánu jsou ukončeny.„Víte, že nebylo zatím přijato žádné rozhodnutí o uznání tálibánců. Víte kromě toho, že skutečně velmi důkladně sledujeme dění v této zemi a to hlavní je, že se snažíme zatím pochopit, do jaké míry budou sliby tálibánců a jejich prohlášení odpovídat jejich budoucím akcím,“ řekl v utery mluvčí prezidenta RF Peskov novinářům, když odpovídal na otázku, jak přijal prezident RF Vladimir Putin pozvání tálibánců k účasti na ceremoniálu vyhlášení nové vlády Afghánistánu.Americké úřady také nehodlají spěchat s rozhodnutím o možnosti uznání moci radikálního hnutí Tálibán v Afghánistánu. Uvedla to v úterý na pravidelném brífinku tisková mluvčí Bílého domu Jen Psakiová.Před měsícem zaktivizovali tálibánci ofenzívu na vládní síly a 15. srpna vstoupili do Kábulu. Den na to prohlásili, že válka skončila a že forma vlády bude vyjasněna v nejbližší době. V noci na 31. srpna opustili američtí vojáci kábulské letiště, tím skončila téměř dvacetiletá americká vojenská přítomnost v Afghánistánu. Dne 6. září učinili tálibové prohlášení, že Pandžšír, poslední ze 34 afghánských provincií, po bojích přešel pod jejich kontrolu, a podruhé za tři týdny prohlásili, že válka skončila. Síly místního odboje pod vedením Ahmada Massouda ale zprávu o pádu Pandžšíru vyvrátily.

