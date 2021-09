https://cz.sputniknews.com/20210907/u-nehody-dvou-autobusu-na-prazskem-barandove-zasahuji-zachranari-a-hasici-zranili-se-dva-lide-15757931.html

U nehody dvou autobusů na pražském Barrandově zasahují záchranáři a hasiči. Zranili se dva lidé

V úterý odpoledne došlo na pražském Barrandově ke srážce dvou autobusů. Zranili se dva lidé, z toho jeden z nich těžce. U nehody zasahují záchranáři a hasiči. 07.09.2021, Sputnik Česká republika

2021-09-07T16:52+0200

2021-09-07T16:52+0200

2021-09-07T17:02+0200

česko

nehoda

autobusy

dopravní nehoda

hasiči

záchranář

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1072/75/10727554_0:155:2900:1786_1920x0_80_0_0_78d1f6fda2ab373273dd5fb8320e12ef.jpg

Jak informuje web Novinky, nehoda se stala po třetí hodině odpolední u čerpací stanice v ulici K Barrandovu. Oba autobusy patří soukromým společnostem, přičemž autobus, který narazil zezadu do druhého, podle všeho jezdil jako náhradní autobusová doprava za vlak.Podle mluvčí záchranářů Jany Poštové vyrazily k dopravní nehodě dvě záchranářské posádky, na místě je inspektor i letečtí záchranáři. „Jedno zranění hodnotíme jako středně těžké, druhé zranění jako lehké. Nikdo další zraněn nebyl,“ dodal ředitel záchranářů Petr Kolouch.Podle dostupných informací je hlavní tah směrem na Pražský okruh uzavřen a jinak tomu nemá být až do večera. Příčina nehody je předmětem vyšetřování.Český autobus havaroval v BavorskuNa dálnici v Německu došlo v srpnu k dopravní nehodě, při které bylo zraněno 10 českých turistů. Celkem v autobusu cestovalo 37 lidí, uvádí se, že čeští turisté se vraceli z Itálie do Česka. Dne 21. srpna ráno v německém okrese Kelheim v Bavorsku havaroval autobus s českými turisty, celkový počet zraněných činí 10 lidí. Jak uvedl mluvčí tamní policie, k nehodě došlo bez účasti dalších vozidel, autobus se totiž převrátil při sjezdu z dálnice A93 na silnici B15.Dříve se uvádělo, že zraněných je 14, čtyři z nich měli utrpět těžká zranění, tato informace se však nepotvrdila. Všichni zranění byli převezeni do nemocnice.Ministerstvo zahraničí České republiky informovalo, že český konzulát v Mnichově již kontaktoval německé úřady. „Ranní nehoda autobusu s českými turisty z Itálie na dálnici v Bavorsku: podle dolnobavorského policejního prezidia je 10 lehce nebo středně zraněných, nikdo není ohrožen na životě. Náš konzulát v Mnichově je v kontaktu s německými úřady a je připraven poskytnout pomoc,” stojí ve zprávě.

2021

Zprávy

cs_CZ

nehoda, autobusy, dopravní nehoda, hasiči, záchranář